Francisco Barbosa aseguró que durante su Fiscalía no hubo información de ‘Pegasus’

Las declaraciones del exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa tuvieron lugar en medio del Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios, Fenalco.

De acuerdo con Barbosa, durante su periodo en la entidad, no se tuvo ningún tipo de información sobre el sistema ‘Pegasus’.

Asimismo, expresó que solo conoció del software por las declaraciones entregadas recientemente por el presidente Gustavo Petro.

“Nosotros no teníamos, no tuvimos ningún tipo de información cuando yo fui fiscal y no sabíamos absolutamente nada, nos vinimos a enterar con esta declaración que dio el presidente Petro”, afirmó Barbosa.

Adicionalmente, mencionó su preocupación sobre la suspensión de Colombia del Egmont Group, calificándolo como gravísimo, teniendo en cuenta que la organización lucha contra el lavado de activos en el mundo.

“Del tema de Pegasus, lo único que yo veo en las últimas semanas es una cantidad de noticias alrededor de eso, pero yo quiero decirle una cosa, me preocupa como exfiscal general de la Nación que a Colombia la suspendan de una organización internacional que verifica, valida y coordina esfuerzos para la lucha contra el lavado de activos en el mundo”, dijo.

En sus declaraciones, también expresó que, tras mostrar la información de inteligencia con reserva que derivó en la sanción contra el país, los “únicos que se benefician son los criminales internacionales que están felices moviendo recursos de un lugar a otro”.

“Me preocupa que ya no seamos partes de clubes de legalidad para poder determinar eso, romper los vínculos entre los países y la cooperación. Yo fui presidente de la Asociación Iberoamericana de fiscales, es gravísimo porque es que hoy el crimen es trasnacional el crimen no es solamente local”, detalló.