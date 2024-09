“Netanyahu le miente al mundo, no ha logrado ningún objetivo”: representante de Hezbolá

El movimiento islamista libanés Hezbolá confirmó la muerte de su jefe, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí la víspera en los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní, horas después de que Israel anunciara que lo había matado, algo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destacó.

Hassan Ezz El-Din, representante de Hezbolá, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la “resistencia” que está ejecutadndo el grupo armado frente a las tropas israelíes.

“Ya se están encargando de la sucesión de Nasralá, se realizará en los próximos días (…) Hezbolá está preparado para una invasión de Israel, todos los militantes de la ‘resistencia’ están esperando ese momento para destruir sus máquinas”, aseguró.

Asimismo, expuso su perspectiva sobre cuál era el motivo que impulsaría a Netanyahu a llevar a cabo estos ataques en diferentes frentes, pues recordemos que ya no es solo Gaza, sino también Líbano y posiblemente Siria.

“Netanyahu intenta engañar y decir a ciudadanos que consigue victorias, que ha llegado a sus objetivos con estas ofensivas, pero es algo que está en su imaginación. No ha conseguido recuperar a sus rehenes, no ha podido salvar a sus refugiados, no ha logrado establecer el comercio marítimo, no ha logrado ninguno de sus objetivos”, afirmó.

Por otro lado, habló del apoyo de Irán a Hezbolá, reafirmando que la alianza sigue firme, pues “en la Constitución de Irán está la defensa de los pueblos de Palestina y el Líbano, así como el no reconocimiento al estado de Israel”.

“Israel es un estado genocida”

El representante de Hezbolá expuso en los micrófonos de La W sus perspectivas sobre los recientes ataques de Israel, como los bombardeos, los walkie-talkies y los buscapersonas.

“Hubo muchos heridos y muertos, pero eso no afectó a la cadena de Hezbolá, hemos podido superar la situación y volver a tener contacto entre las cupulas, todo está bajo control”, dijo.

Finalmente, aseveró que Israel es el causante de las muertes y destrucción que se está desarrollando en Medio Oriente, comentando que lo hubieran hecho así no hubiera ocurrido el ataque del 7 de octubre de 2023.

“El que ha invadido y atacado desde el principio es Israel, no es más que un estado ocupante que ha robado tierras a los palestinos, ellos son los genocidas, los que hacen crímenes de guerra, los que han hecho la limpieza étnica, son un estado que está para atacar a Medio Oriente (…) La comunidad internacional no hace nada, los países árabes están en silencio, nuestro deber es defender la ‘resistencia’”, cerró.

