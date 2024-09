Tensión en la Universidad del Magdalena por posible reelección del rector Pablo Vera

La W puso la mira en la Universidad del Magdalena porque profesores y estudiantes están preocupados por la posible reelección del rector, Pablo Vera, quien al parecer tiene planeado quedarse más tiempo con un cambio repentino que hizo a los estatutos de la universidad. Dicen que se quiere “atornillar” porque, además, están en plena época electoral para elegir nuevo rector.

“Yo instauré una demanda de nulidad contra el estatuto electoral y el estatuto general de la universidad por considerarlos opuestos a lo que dice la Constitución y las normas colombianas. Concretamente, el estatuto está diseñado para que exclusivamente el rector, que otra vez aspira, o un candidato de él puedan lograr los votos necesarios para integrar la terna y para llegar a la elección del consejo superior de la universidad. El señor no puede modificar los estatutos cada vez que quiera, como lo han hecho en diciembre de manera oculta”, señaló Calixto Liñán, doctor en Ciencias de la Educación y quien ha sido profesor de la Universidad del Magdalena.

“A la universidad le hemos hecho oficialmente más de 15 derechos de petición y además hemos tenido que interponer unas tutelas. A la subdirección de inspección y vigilancia le hemos hecho 3 denuncias en particular porque la modificación del acuerdo superior 16 del año 2023, en donde se actualizan los estatutos generales, se modifica en términos de elección en el cargo de rector para que pueda reelegirse. Esto es antidemocrático porque no se permite a los docentes que vayan a cumplir 70 años participar, y hay una falsa motivación administrativa”, dijo ante los micrófonos de La W el líder estudiantil y estudiante de medicina, Hebert Guevara.

El propio rector ha dicho que detrás de estas denuncias están militantes del partido Fuerza Ciudadana porque quieren volver a dirigir la universidad.

“Hoy nos trata a nosotros de políticos, cosa que no somos, porque somos líderes estudiantiles. En términos de gobernanza, el rector Pablo Vera no ha tenido una mala gerencia, pero los que evalúan eso son el consejo superior, que a pesar de tener autonomía, se han visto vulnerados por la política tradicional del Magdalena. Es decir, no ha tenido mala gobernanza, pero sí a nivel democrático y de institucionalidad, lo cual hemos denunciado, pero no nos han puesto atención”, dijo el líder estudiantil.

En una de sus respuestas, el rector de la universidad, Pablo Vera, dijo que estas denuncias forman parte de un plan que se está orquestando en su contra, e incluso, un plan para tomar el edificio administrativo de la institución.

“No es así, el reclamo de los estudiantes es legítimo. Ahora, todo lo que hacen los estudiantes para defender la universidad les parece un ataque personal. Yo lo reitero: nosotros no cuestionamos su gestión, pero eso es muy diferente a querer atornillarse al poder”, concluyó el profesor.

W Radio contactó al rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera, quien señaló que no podía atender debido a una visita del Ministerio de Educación; sin embargo, a través de un video publicado en sus redes sociales, expresó la preocupación que existe ante la amenaza de una posible toma del edificio administrativo de la institución por una manifestación que iniciaría el 30 de septiembre. “Como rector, tengo la responsabilidad de escuchar todas las voces, generar procesos de diálogo y salvaguardar el derecho a la educación y al trabajo. Por eso no podemos permitir que intereses particulares de grupos políticos utilicen las diferencias para instrumentalizarlas. La universidad no puede volver al pasado”, dijo.

Cabe resaltar que, a propósito de esta denuncia hecha por el rector, esta mañana arribó a la sede administrativa un grupo de estudiantes quienes realizaron un plantón pacífico, dialogando con las directivas.

