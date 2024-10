Gregorio Eljach, nuevo procurador general de la Nación, habla en La W

El nuevo procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los retos que tendrá en su gestión en el Ministerio Público tras el paso de Margarita Cabello.

¿Cómo ingresó al mundo de la política?

“Nací con el bicho de la política. Desde pequeño fui irreverente, me echaron de varios colegios por no acatar medidas que me parecían rígidas y eso me fue motivando. Mi padre fue un libre pensador y nos educó en la línea de la tolerancia, pero también en las libertades dentro de las normas”, dijo.

“Luego apareció Luis Carlos Galán que reivindicaba el buen hacer de la política y en algunas nebulosas de esas terminé en la actividad política”, comentó.

