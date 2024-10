“Ahora soy jefe, no subalterno”: Eljach, nuevo procurador, por su relación con el Congreso

El nuevo procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los retos que tendrá en su gestión en el Ministerio Público tras el paso de Margarita Cabello.

Al haber ganado con una votación ‘aplastante’ sobre los otros dos ternados para procurador, Germán Varón Cotrino y Luis Felipe Henao, quedó clara la buena relación que Eljach tiene con el Senado de la República. A propósito, ¿esto significará algún problema en su nuevo cargo?

“La labor del secretario general del Senado no es el bombillo cuando llega y poner la tranca cuando salen, sino la labor jurídica y constitucional en el Senado y la Cámara. Tiene a su cargo garantizar que las leyes no se le caigan al Congreso en la Corte Constitucional y que correspondan a los mandatos de la sociedad”, expresó.

“Aceptando que se quiera caricaturizar un cargo, tengo muy claro el cambio que tengo que dar”, añadió.

Es de esta manera que aclaró que “una cosa es ser amable, camarada, paisano y otra cosa es ser el jefe del Ministerio Público”.

“Ahora soy el jefe, no soy subalterno, ya no me elegirán ellos”, afirmó, refiriéndose a los congresistas.

Incluso, aseguró en La W que él tiene la formación académica, la experiencia y los principios para distinguir una “amistad circunstancial” y su labor enmarcada en la Constitución Política del país.

Escuche a continuación la entrevista completa con Gregorio Eljach