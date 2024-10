La ANH espera que para 2027 Colombia empiece a recibir gas del pozo Sirius

En entrevista con W Radio, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, calificó de “buena noticia” las recientes cifras que entregaron al país Ecopetrol y Petrobras, en las que ratificaron que el pozo Sirius, anteriormente Uchuva, es el más grande en materia de gas, convirtiéndose así en la esperanza de suministro de ese combustible para Colombia en las próximas décadas.

En sus declaraciones, el presidente Velandia, explicó que ante los escenarios que se están presentando con la suspensión de actividades en ese proyecto gasífero por orden de un juez de Santa Marta, se sigue trabajando en búsqueda de que el país empiece a recibir gas de ese pozo en 2027, dos años antes de lo que se tiene sobre los papeles que inicialmente plantean que eso ocurriría para 2029, agregando que para que lo anterior sea una realidad, se debe también desarrollar una infraestructura, al igual que ciertas medidas regulatorias que requieren de una buena inversión, la cual ya estaría lista según lo confirmado por Ecopetrol y Petrobras.

El alto funcionario explicó “la buena noticia también que acompañó ayer el anuncio de Petrobras y Ecopetrol, es que están listos ya los recursos disponibles, eso es casi 2.9 billones de dólares, disponibles para hacer el desarrollo. Entonces eso nos va a ayudar a acortar el tiempo, pero tenemos que tomar unas medidas regulatorias para facilitar y como digo redimir el tiempo, no estar hablando del 2029, si no es quizás segundo semestre del 27″.

Con los tiempos planteados anteriormente sobre el gas que hay en Sirius, el presidente Velandia, también dejó claro que lo que se está haciendo en este momento es reorganizar el gas disponible que tiene el país para poder atender la demanda y el déficit del que se ha hablado en cuanto a ese combustible en lo que queda de 2024, 2025 y 2026.

Frente a la suspensión de actividades en el proyecto Sirius antes Uchuva, por orden de un juez de Santa Marta, la ANH aseguró que se le ha informado a dicho juez que el proyecto corre un riesgo muy alto, allí explicó el presidente Velandia “este proyecto tuvo un fallo de tutela de un juez por una comunidad que dice venga levante la mano porque conmigo no han hecho las consultas previas lo que hemos informado como entidades rectoras del sector es a informarle al juez que corre una altísimo riesgo parar el proyecto en este momento sería más costoso el remedio que la enfermedad por los problemas técnicos que implica parar un pozo que se está perforando”.

Frente a la posibilidad de empezar a importar gas para cubrir los déficits que Colombia tendrá en ese combustible, la ANH, explicó que a través de la Regasificadora de Cartagena, el país lleva varios años importando, teniendo en cuenta que desde allí se cubre el parque térmico que hay en el territorio nacional y que por estos días ha sido de vital importancia para mantener la generación de energía eléctrica.

Así mismo, el funcionario reiteró que el Gobierno no descarta la opción de importar gas para cubrir la demanda de los hogares colombianos, pero advirtiendo que no necesariamente tiene que ser desde Venezuela y tampoco a costos altos, añadió “no se descarta la posibilidad que importemos gas y no necesariamente, porque es que aquí cuando se habla de importar gas siempre se piensa que es por Venezuela, no, hay otras posibilidades de montar infraestructura de regasificación en Ballenas e incluso en el Pacífico para traer gas a menores costos que lo que hoy tenemos”.

Finalmente, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, confirmó que el Gobierno Nacional actualmente no está firmando nuevos contratos de exploración, ya que se están haciendo más eficientes los existentes, añadiendo “la línea de política de Gobierno ha sido claro que tenemos que ser mucho más eficientes en la administración de los cerca de 300 contratos que tenemos y aprovechó esa pregunta para hacer esta precisión; no hemos dejado de explorar, Ecopetrol no ha dejado de explorar, nosotros seguimos explorando”.