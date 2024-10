Elección popular de jueces: presidente Petro pone como ejemplo a México y abre el debate

Durante la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro hizo varios señalamientos sobre la justicia en Colombia, destacando las diferencias que han existido entre esta rama y el Gobierno.

En su discurso, el mandatario planteó la idea de que el pueblo posee la soberanía para definir el rumbo del país, incluyendo el sistema de justicia. Como ejemplo, mencionó el caso de México.

“(…) A veces no se quiere escuchar el voto popular. México —no sé si equivocado o no— lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si sea el mejor camino, pero eso no surge de la nada, surge porque América Latina está viendo, a lo largo y ancho, que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas que deben fluir con la vida”, puntualizó el presidente.

No obstante, el mandatario reconoció el trabajo de la rama judicial en el país, resaltando los avances en investigaciones sobre el ‘Cártel de la Toga’ y la ‘parapolítica’. Además, confirmó que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, está realizando gestiones para que se otorgue la Cruz de Boyacá a magistrados destacados por su labor.