¿Qué alcance tiene el decreto sobre uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía?

Luego de que el Gobierno Nacional emitiera el decreto por medio del cual se reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional, en diálogo con la W, el general (r) Jorge Eliecer Camacho y el senador de la Alianza Verde Inti Asprilla, señalaron los alcances del documento que establece que todo miembro de la institución tiene el deber de utilizar la fuerza necesaria, proporcional y racional solo cuando sea imprescindible para un fin legítimo de aplicación de la ley.

Para el excomandante de la Policía de Bogotá, el general Eliecer Camacho, este decreto sí ata las manos de los policías.

“Si bien es cierto se debe respetar la protesta, hay muchas personas que están abusando de este derecho, observamos en algún articulado que sí afecta la actuación de la Policía Nacional, es muy difícil discriminar en un momento dado cuáles son las personas que están realizando las actividades criminales. Los bienes jurídicos como transporte público y edificios gubernamentales, hay ciudadanos que les afecta, si hay una atadura de manos para la Policía Nacional”.

“Es muy difícil que en un momento pueda el policía pedir hasta una autorización para poder hacer la intervención. Él está viendo y es quien toma la decisión de proteger al taxista o al dueño del bus (…) Va ser muy complicado que el policía pueda actuar en esos casos con responsabilidad pero con herramientas para hacerlo y después no haya problemas penales y disciplinarios (…) Estas personas vana. Tener muy cerca a los policías”, añadió.

“Muchas de estas personas que hoy se encuentran en ciertos cargos públicos en 2021 acompañaron a esos jóvenes a realizar actividades vandálicas (…) montaron una narrativa que se ataca a la comunidad, eso no es cierto, es contra las personas que realizan las actividades criminales, están haciendo ver que toda actuación va contra los derechos humanos y eso no es real, tenemos historias de ciudadanos que sufrieron el embate de la primera línea”.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, dijo estar de acuerdo con la decisión del gobierno de regular el uso de la fuerza por parte de policías.

“Lo que hace este decreto es recoger mecanismos internacionales que hablan sobre el uso proporcional de la fuerza, no es un decreto específico para la protesta, son principios básicos de cómo utilizar la fuerza de manera diferenciada, no busca atarle las manos a la Policía, hay toda una intención de darle mejores condiciones a los policías”, sostuvo.

“El decreto lo que hace es poner lineamientos para que la Policía tenga unos criterios al momento de tener que utilizar la fuerza, obviamente si un policía es agredido en medio de una manifestación tiene que defenderse. Yo lo que invito es que no miremos el decreto bajo la sospecha, anteriormente cuando habían casos de abuso de policía yo insistía en que se respetara las normas internacionales, esto no se lo inventó el gobierno nacional, son estandartes internacionales sobre el uso de la fuerza, el policía del común no va acudir a a las resoluciones de la ONU sobre el uso de la fuerza”, agregó.