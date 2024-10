Polémica por millonario contrato adjudicado a empresa vinculada a viceministro del Deporte

En una reciente entrevista en La W, el concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció una supuesta irregularidad en la adjudicación de un contrato por $5.507.604.398, otorgado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para la construcción de una vía en Necoclí, Antioquia.

La controversia gira en torno a la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, organización que obtuvo el contrato a pesar de que su objeto social se enfoca en marketing y publicidad, actividades que no están relacionadas con la construcción de infraestructura vial.

El concejal, además, apuntó a un presunto conflicto de interés al revelar que el viceministro del Deporte, Manuel Palacios, fue miembro de la junta directiva de la agencia hasta este año.

Ante las acusaciones, el viceministro Palacios intervino para explicar su posición. Admitió haber sido parte de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, pero enfatizó que renunció a la junta directiva en abril de 2024, coincidiendo con su nombramiento en el viceministerio del Deporte.

“Yo fui por un tiempo parte fundamental de la agencia, pero ya no tengo ningún vínculo con ella desde mi nombramiento”, explicó Palacios, destacando que su renuncia fue presentada y aceptada antes de la adjudicación del contrato.

Palacios también defendió la idoneidad de la agencia para ejecutar proyectos de infraestructura, subrayando que no se trata únicamente de una empresa de marketing.

“La agencia tiene un objeto social amplio, que incluye la posibilidad de ejecutar obras civiles, como lo hicimos en el municipio de Carepa, donde construimos una placa huella”, afirmó.

Según el viceministro, esta experiencia califica a la agencia para acceder a contratos como el otorgado por Invías, y aclaró que la adjudicación se realizó bajo el marco de la ley 2160, que permite a las comunidades afrodescendientes participar en proyectos de desarrollo local.

Además, el viceministro destacó la importancia de que las comunidades afrocolombianas tengan la oportunidad de participar activamente en el desarrollo de sus regiones, señalando que “antes las comunidades afro eran mano de obra; hoy en día, gracias a estas iniciativas, tienen la oportunidad de gestionar y ejecutar sus propios proyectos”.

Sobre las acusaciones de conflicto de interés, Palacios fue enfático en su respuesta: “No tengo ningún conflicto de interés. Desde mi ingreso al Ministerio del Deporte, me desvinculé completamente de la agencia. Tengo toda la documentación en regla y no he hecho aportes a la empresa desde entonces”. Añadió que cualquier duda legal que el concejal Briceño o cualquier otra parte desee plantear, está dispuesto a aclararla en el marco de la ley.

El viceministro también criticó lo que calificó como un ataque personal y político en un contexto electoral, diciendo: “sé que estamos en tiempos electorales y que algunos buscan ganar protagonismo, pero mi enfoque está en trabajar por las comunidades afro, indígenas y campesinas de este país. No tengo tiempo para dar más declaraciones sobre este asunto, estoy dedicado a mi trabajo”.

Por su parte, Briceño cuestionó la falta de experiencia técnica de la agencia para ejecutar un contrato de tal magnitud, afirmando que la empresa no había demostrado antecedentes claros en el ámbito de la construcción vial, a pesar de las declaraciones del viceministro.

“Esto no es una cuestión de racismo, como él sugiere. Se trata de que una empresa cuyo foco son las comunicaciones ha recibido un contrato millonario para una obra de infraestructura sin la experiencia adecuada”, sostuvo el concejal.

La disputa ha puesto en el centro del debate la transparencia en la contratación pública, el uso de los recursos y el acceso de las comunidades a proyectos de desarrollo, en un contexto donde las cifras oficiales indican que el avance físico de las obras adjudicadas bajo convenios solidarios apenas llega al 14%.

El viceministro Manuel Palacios reiteró su disposición a responder cualquier cuestionamiento legal, mientras que el concejal Briceño anunció que seguirá investigando el caso y presentará acciones legales para que se esclarezca la adjudicación.