“Yo contagio a la gente de risas, de felicidad todos los días”: Gabriela Romero, imitadora

Gabriela Romero, periodista e imitadora en Caracol Radio, pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar sobre la carrera que ha construido en el mundo de la imitación.

Para iniciar, aseguró que es “muy feliz y agradecida con mi trabajo porque yo no comencé en lo que quería, que es esto de las imitaciones, pero estoy agradecida con Dios, mi familia, mis jefes, por la oportunidad de estar acá”.

Añadiendo que “nunca reniego, siempre trato de ir con buena actitud, entusiasmo, a veces hay problemas, pero siempre trato de ir con una sonrisa porque eso es lo que yo hago, contagiar a la gente de risas, de felicidad todos los días”.

En cuanto a sus inicios, Romero detalló que estudió Comunicación Social y Periodismo en el Externado, “me gradué en 2021 y no encontraba trabajo, trabajé como community manager y aprendí mucho. Ese año empecé a subir videos en Tik tok imitando a Epa Colombia y eso se hizo viral, creé un personaje de ñera y la gente me empezó a conocer.”

En esa misma línea, relató que logró llegar a La Luciérnaga de Caracol Radio en 2021 gracias a Gabriel de las Casas.

Por otra parte, habló sobre los personajes que imita, asegurando que imitar a la vicepresidenta Francia Márquez fue muy fácil y lo logró en cuatro días.

“Yo tengo 25 años, llevo imitando profesionalmente 2 años, pero siempre he sido tímida, soy seria, yo soy super callada si no me dan la confianza yo siempre estoy seria. Entonces imitar a personas como Epa Colombia, que es super extrovertida, ha sido difícil, en cambio a Francia le he cogido cariño porque es un personaje que tiene cositas mías”, dijo.

Por último, mencionó que “mi familia ha sido fundamental en este proceso, yo le agradezco todo a mi hermana y a mi mamá”.

Escuche la entrevista completa a continuación: