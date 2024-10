Quiénes pueden recibir multa de $1.300.000 por incumplir importante norma de tránsito

Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras. Generalmente, estas sanciones son interpuestas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

Si bien los conductores deben conocer el Código de Tránsito de la Policía, Ley 769 de 2002, hay quienes a la hora de transitar por las diferentes vías del país lo olvidan o esperan no ser sorprendidos por un agente de tránsito.

No obstante, en la actualidad, existen múltiples formas de conocer si una persona incumple dicha normativa o no, como las cámaras fotomultas, las cuales están repartidas a lo largo y ancho de Bogotá, así como en los semáforos o zonas en las que no se puede parquear.

Algunas de las multas más comunes, en lo corrido del 2024, son conducir sin la licencia de conducción, conducir con la licencia de conducción vencida, parquear en sitios no permitidos, no portar el SOAT o no realizar la revisión técnico mecánica.

¿Quiénes pueden recibir multa de $1.300.000?

Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito se estipula que las multas van clasificadas en A, B, C, D y E.

En este caso, las multas de 1′300.000 pesos se categorizan como multas tipo D.

Infracciones tipo D

El valor de las multas D equivalen a 30 SMDLV, es decir a unos $1.300.000. Algunas de estas multas más recurrentes son por:

Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

Conducir realizando maniobras peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.

No permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.

No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “Pare” o un semáforo intermitente en rojo.

Estas multas pueden ser interpuestas a cualquier conductor que viole la norma.