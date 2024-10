Se conoce el primer balance de la Aeronáutica Civil tras asumir operación del Cortissoz

Barranquilla

Hay novedades en las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla porque se conoció el primer balance de la terminal después de que la Aeronáutica civil asumiera su operación a inicios de septiembre.

En repuesta al medio local, Zona Cero, desde la entidad nacional señalaron que no se recibió el aeropuerto en las condiciones esperadas, asegurando que fueron identificados bienes muebles e inmuebles que no fueron recibidos en la ejecución del contrato y que, aunque estaban instalados, no habían entrado en operación.

Asimismo, mencionaron que se implementarán soluciones temporales para evitar interrupciones en el funcionamiento.

Por otro lado, para 2025, se prevé una inversión de $150 mil millones de pesos para mantenimientos y obras de alto impacto, entre las que se encuentran adecuaciones y el suministro de equipos.

Cabe recordar que, un fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá ordenó la terminación anticipada del contrato de concesión con el Grupo Aeroportuario del Caribe, por lo que la terminal quedó en manos de la Aeronáutica.