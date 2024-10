“Quisiera poder ayudar a otros”: lo que dijo Liam Payne en La W sobre las adicciones

El cantante Liam Payne, quien fue integrante de la banda británica One Direction y murió el pasado 16 de octubre en un hotel de Buenos Aires (Argentina), conversó con La W en julio de 2023 acerca de su carrera artística y las dificultades de pertenecer a la industria musical desde tan joven.

Payne aseguró en ese momento que desde los 14 años pertenece a la escena artística y que, desde el inicio, “no estaba seguro de en qué me estaba metiendo”. No obstante, aseguró que se sentía muy afortunado de lo que había logrado y de poderse dedicar a la música por tanto tiempo, si bien reconoció que esto dejó cicatrices en su vida personal y familiar.

“Entrar a la industria musical a esa edad donde aún no se han descifrado muchas cosas en la vida antes de comenzar este trabajo es extraño. Es como si me lanzaran una especie de bomba de fuego que afecta a la familia y muchos aspectos en la vida”, sostuvo.

También sostuvo que estar en el ojo público y ser reconocido desde tan joven puede ser complicado, pues incluso le pedían fotos en el bus del colegio. Sin embargo, repuso que no cambiaría nada, pues le había “tratado de dar sentido al por qué terminé en este lugar”.

“Lo que he vivido me ha dado algo qué contar y si puedo ayudar a alguien en mi posición, no tanto por el lado de la fama sino sobre las cosas por las que he pasado y evitar que otros pasen por lo mismo, ese sería realmente el sueño de mi vida”, aseguró el cantante.

El artista también dijo a este medio que consideraba haber tenido una gran vida, por lo que sentía mucho agradecimiento por el lugar a donde ha llegado: “He tenido experiencias increíbles, como viajar por el mundo, pero no minimizaria los momentos negativos. Se trata de tener alrededor a la gente correcta, que me impulse a tener la ayuda necesaria”.

En ese sentido, Payne aseguró a La W estar agradecido de estar del otro lado y poder ayudar a los demás con su historia.

Es preciso recordar que Liam Payne llegó al mundo de la música gracias al programa ‘The X Factor’ y su carrera musical, que buscó redirigir tras la disolución del grupo en enero 2016, estuvo salpicada por problemas con el alcohol.

En una entrevista concedida a The Guardian en 2019, Liam Payne habló abiertamente sobre estas dificultades durante su etapa en One Direction: “Hacer un espectáculo para miles de personas y luego quedarte atrapado solo en un país donde no puedes salir a ningún lado, ¿qué más vas a hacer? El minibar siempre está ahí”.

Aparte de su lucha contra la adicción al alcohol, Payne también había sufrido problemas de salud que lo habían obligado a ingresar en un hospital dos veces en 2023 por problemas renales.

Escuche la entrevista de La W a Liam Payne en julio de 2023:

