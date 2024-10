Director del Centro Palestino de DD.HH: la muerte del líder de Hamás es “una más”

El director del Centro Palestino de Derechos Humanos, Raji Sourani, afirmó este viernes 18 de octubre que la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, a manos de Israel es “una más” y no servirá para frenar el “genocidio” en Gaza, ya que Israel pretende “borrar de la historia” a Palestina.

“Ellos ya han matado a (Yaser) Arafat y a decenas de líderes palestinos. Este es uno más. La cuestión es que para ellos no existimos. No lo entienden. No entienden esta ocupación criminal beligerante. La cuestión es que no existimos como palestinos y que quieren borrarnos de la historia”, criticó en una rueda de prensa celebrada en Málaga (sur) con motivo de una conferencia sobre la situación en Palestina y el Derecho Internacional.

El abogado palestino lamentó que el mero hecho de pensar que la muerte de Sinwar –según Israel uno de los cerebros de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la Franja de la Gaza– pueda frenar las intenciones beligerantes de Israel sitúa a los gazatíes y a los palestinos como criminales.

“Estáis hablando como si nosotros fuéramos los criminales, pero nosotros somos sujetos de un genocidio. La óptica que tenéis es que el camino para la paz es Sinwar. Pero Hamás es parte de nosotros, parte de nuestra gente, de nuestra estructura política. Están resistiendo la ocupación y ganaron las elecciones”, aseveró Sourani, que sobrevivió a dos bombardeos que destruyeron su casa en Gaza en los primeros meses de la guerra.

Acusó, además, a la Unión Europea y a Estados Unidos de ser “cómplices” de Israel, ya que le “están dando cobertura legal y política” aunque saben que están asesinando a miles de civiles con sus armas.

En esta línea, el fundador del Centro Palestino de Derechos Humanos planteó que los países occidentales parecen considerar “normal” que el ejército israelí esté “asesinando” a gente en los refugios, que esté “dejando morir de hambre” a miles de civiles y que haya “matado” a más de 17.000 niños y a miles de mujeres en poco más de un año.

“¿Es esta la moral? ¿Es esto normal? ¿Es necesario? Es una gran vergüenza dejar morir de esa manera a la gente y que luego se planten como si fueran un ejercito moral. Nunca vamos a olvidar o a perdonar y no vamos a ser buenas víctimas para nadie en el mundo”, aseguró.

Sourani criticó también que Europa actúe de manera “selectiva”, ya que cuando Rusia invadió Ucrania reconoció el derecho de este país a defenderse, respondió con sanciones económicas y actualmente sigue apoyando a Kiev con armas y dinero.

También se preguntó si la intención de Occidente es que los palestinos sean “buenas víctimas”, mueran en silencio y dejen que en su territorio impere la ley de la jungla.

“En el mundo hay dos clases: los maestros y los esclavos. Las leyes están hechas para los maestros, pero los esclavos no encuentran ningún tipo de protección y pueden ser asesinados como una cabra en la calle. ¿Qué pasa, que los palestinos somos los esclavos del siglo XXI? La situación es vergonzosa en un lugar que se hace llamar mundo libre”, concluyó Sourani.