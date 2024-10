Gobierno verifica información sobre posible muerte de ‘Iván Márquez’ en Venezuela

Luciano Marín Arango, mejor conocido por el alias de ‘Iván Márquez’. Foto: YAMIL LAGE/AFP via Getty Images. / YAMIL LAGE

Desde la ciudad de Cali, en medio del desarrollo de la COP16, el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, aseguró que el Gobierno adelanta las verificaciones de toda la información sobre la posible muerte de ‘Iván Márquez’ en Venezuela debido a un procedimiento médico.

“ Ojalá que no sea cierto, pero de ser cierto, debemos seguir empeñados en la paz con la Segunda Marquetalia . Hemos indagado por varias vías, pero hasta ahora no tenemos una confirmación ni tampoco una negación. La única información es que pudo haber muerto a raíz de una operación no militar, sino quirúrgica”, dijo Patiño.

Ante esta posibilidad, el alto funcionario aseguró que los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia continuarían.

“Vamos a continuarlos con las personas que ellos decidan, y sobre todo sigamos marcando los esfuerzos territoriales que ya se están dando en Nariño, Putumayo y en el Vichada. Creo que eso es muy importante”, agregó.