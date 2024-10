Robo con escopolamina: 6 de cada 10 personas han sido sufrido por esta modalidad en Bogotá

Bogotá

W Sin Carreta conoció que en lo que va corrido del 2024 se han reportado al menos 900 casos de robo con escopolamina en todo el país, lo que se traduce en que 6 de cada 10 hurtos a los colombianos hayan sido por esta modalidad.

Este medio conoció algunos relatos de personas que fueron atracadas con escopolamina e incluso mostró un video en el que se ve como golpearon a Santiago, víctima de hurto por sustancias psicoactivas.

“Cuando tomé conciencia de donde estaba, me di cuenta que ya no tenía mis cosas, ya no tenía los zapatos, la chaqueta, la billetera, el celular. Me sentía muy mal, me dolía la cabeza y veía borroso”, contó.

¿Cuáles son las localidades en donde más roban con escopolamina?

Chapinero: 206 Kennedy: 82 Los Mártires: 74 Sumapaz: 72

Recomendaciones para evitar ser robado con sustancias psicoactivas

No reciba sustancias, comida o líquidos de desconocidos.

No hable con desconocidos en la calle o bares.

Tenga presente cuáles son las personas con las que sale.