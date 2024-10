¿El pasajero de plataformas transporte ilegales en Colombia puede ser multado? Ley explica

Las multas de tránsito pueden significar un cambio drástico en la rutina personal durante unos días, pues consigo llegan los trámites de realizar un curso pedagógico, efectuar el pago de la infracción o impugnar en caso de considerar un error en la sanción.

Existe una serie de multas bastante largas, las cuales se dividen en categorías A, B, C, D y E, siendo la A la categoría más leve y E, la más grave, el coste de la infracción se determina de acuerdo al salario mínimo legal diario vigente.

La posibilidad de aplicar a los descuentos en dichas infracciones es un trámite que se debe realizar en los primeros días hábiles posteriores a la imposición de la multa, como requisito se exige el pago de la sanción y realizar un curso pedagógico, con el cual podrá acceder al 50% o al 25% según corresponda.

¿Cuál es la multa que se pone a los conductores de aplicaciones?

La infracción identificada como D12, según el Código Nacional de Tránsito, es la impuesta por conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado dependiendo de las veces que ya haya roto la norma.

Por primera vez: cinco (5) días.

cinco (5) días. Por segunda vez: veinte (20) días.

veinte (20) días. Por tercera vez: cuarenta (40) días.

Esta multa es recurrente en los vehículos particulares que trabajan en transporte público por medio de plataformas como Uber, Didi, Cabify, entre otras, ya que los únicos vehículos de este tipo que tienen el permiso de prestar el servicio son los taxis.

Esto ocurre porque los particulares no están inscritos ni homologados por el Ministerio de Transporte, por ello, la multa puede ser tanto para quien vaya conduciendo el vehículo, como para el propietario de este.

¿Pueden multar también al pasajero?

Si bien, la reglamentación solo afecta directamente a los conductores o propietarios que usen vehículos particulares para trabajar con servicios de transporte, es importante que los pasajeros tengan en cuenta los riesgos legales que pueden acarrear estas plataformas de movilidad.

Esto porque se trata de aplicaciones no autorizadas que, si bien pueden ofrecer tarifas más bajas y mayor comodidad, no tienen un marco legal establecido, por lo que puede acarrear consecuencias para los usuarios más por el lado de que no están cobijados por la ley.

Es decir, los pasajeros no van a tener ningún tipo de multa por parte de las autoridades, la sanción solo será para el conductor, pero si en medio del operativo el usuario entra en defensa de este y llega a faltarle al respeto al oficial, allí su podría generarse un comparendo.

¿Cuánto cuestan las multas de tránsito?

Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que establece que las multas de tránsito tienen un valor distribuido de la siguiente manera:

Tipo A: Cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes ($173.733).

Cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes ($173.733). Tipo B: Ocho salarios mínimos legales diarios vigentes ($346.667).

Ocho salarios mínimos legales diarios vigentes ($346.667). Tipo C: Quince salarios mínimos legales diarios vigentes ($650.000).

Quince salarios mínimos legales diarios vigentes ($650.000). Tipo D: 30 salarios mínimos legales diarios vigentes ($1.300.000).

Tipo E: 45 salarios mínimos legales diarios vigentes ($1.950.000).

Las únicas infracciones que no se especifican en las categorías anteriores son las que se imponen como consecuencia de alcoholemia, dichas multas tienen un coste mucho más elevado, oscilando su precio entre los 3.900.000 COP y los 62.400.000 COP.