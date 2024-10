La española Aitana Bonmatí gana su segundo Balón de Oro consecutivo

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí recibió este lunes en París su segundo Balón de Oro consecutivo, distinción que premia su protagonismo en un Barça que dominó el fútbol doméstico y europeo la pasada temporada.

La futbolista de 26 años iguala así en el palmarés de Balones de Oro a su compañera en el Barcelona y en la selección española Alexia Putellas, galardonada de forma consecutiva en 2021 y 2022.

Ambas fueron las goleadoras en la final de la Liga de Campeones el pasado mes de mayo contra el Lyon (2-0), que sirvió para que el Barça venciese por fin a su bestia negra y se alzase con una tercera Champions femenina.

“Esto no es algo que una consiga sola. Me siento afortunada porque estoy rodeada de jugadoras que me hacen ser mejor cada día. Gracias a todos los que trabajan en el club [el Barcelona], sin vosotros no conseguiríamos tantos éxitos”, dijo desde el escenario del Teatro del Châtelet, después de recibir la prestigiosa pelota dorada de manos de la actriz Natalie Portman.

‘14′ por Cruyff

La jugadora, que luce en su camiseta su nombre de pila “Aitana” y el dorsal “14″ en honor a Johan Cruyff, fue nombrada Mejor Jugadora de la Champions, un primer reconocimiento que le abrió el camino hacia el galardón otorgado por la revista francesa France Football este lunes en París.

Más allá de brillar en la final de Bilbao, Aitana dejó un sinfín de actuaciones sobresalientes a lo largo de la temporada que ayudaron a su club a notar menos la sensible ausencia de Putellas, lesionada durante prácticamente todo el curso.

Quizás su actuación más destacada fue el partido de vuelta de semifinales de la Champions contra el Chelsea. Luego de la derrota por 0-1 en Barcelona, Aitana igualó la eliminatoria en Londres y forzó el penal que convirtió la sueca Fridolina Rolfo para avanzar a la final.

En el ámbito doméstico Aitana lo ganó todo con el Barça la pasada temporada, empezando por la Supercopa en enero, y la Liga y la Copa en mayo, semanas antes del título europeo.

Lluvia de premios individuales

La dorsal número 6 de la selección española también formó parte del equipo que ganó la Liga de Naciones en enero, aunque el curso de la ‘Roja’ quedó marcado en gris, tras quedarse sin medallas en unos Juegos Olímpicos en los que partían como grandes favoritas.

Pese a ello, la temporada de la catalana ha estado un escalón por encima del resto de jugadoras del mundo, en un año en el la noruega Caroline Graham Hansen (FC Barcelona) y la francesa Kadidiatou Diani (Lyon) han completado el podio.

El pasado mes de abril, Aitana se convirtió además en la primera futbolista en ganar el premio Laureus a Mejor Deportista femenina del año 2023, imponiéndose a grandes figuras del deporte internacional como la tenista polaca Iga Swiatek o la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin.