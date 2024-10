Consejo de Estado niega tutela contra presidente Petro por declaraciones sobre ‘Pegasus’

El Consejo de Estado notificó este martes que fue declarada improcedente una acción de tutela presentada por la veeduría antioqueña ‘Antioqueños por Colombia’ en contra del presidente Gustavo Petro.

La acción buscaba obtener una retractación del mandatario por sus declaraciones en la alocución del 4 de septiembre de 2024, donde reveló información confidencial sobre la adquisición del programa espía Pegasus en Colombia.

El demandante, Stefan Bravo Martínez, presidente de la veeduría, argumentó que la alocución presidencial vulneró sus derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresión, y el derecho a recibir información veraz.

En su intervención, el presidente Petro señaló que el software, creado por la empresa israelí NSO Group Technologies, había sido adquirido por el gobierno Duque por un costo de 11 millones de dólares en efectivo, justo antes de las elecciones de 2022.

El Consejo de Estado, al revisar la solicitud, determinó que los cuestionamientos planteados por Bravo Martínez no cumplían con los requisitos para ser considerados como una vulneración a sus derechos fundamentales.

La Corte destacó que la alocución no se refería directamente al accionante, y por lo tanto, no afectaba su buen nombre ni su honra. Además, aclaró que no había evidencia suficiente de que el presidente hubiese revelado información reservada o imprecisa.