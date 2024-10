¿Cómo consultar su historia de crédito? Así funciona el simulador de puntaje

El historial crediticio registra todas las actividades financieras de las personas, desde pagos en servicios hasta productos financieros que estas mismas adquieren o contratan.

Lo anterior hace que las personas vayan formando con el tiempo lo denominado como vida crediticia, lo que hace que su historial termina siendo su carta de presentación ante cualquier entidad financiera.

De este modo, cuando las personas inician esta vida financiera, también adquieren responsabilidades que, de no cumplirlas, se verá afectada, pues las centrales de riesgo lo comenzarán a tomar como una persona que no cumple con esas obligaciones y harán que, en un futuro, no se le facilite el acceso a, por ejemplo, créditos en bancos.

Es por eso que es recomendable estar consultado su puntaje crediticio y así tener un seguimiento para conocer si puede o no pedir un crédito.

¿Cómo consultar su historia de crédito?

Datacrédito es la entidad encargada de hacer los respectivos reportes, tanto positivos como negativos. Con estos informes, podrá darse cuenta si tiene algún producto en mora y saldarlo o si es un error, solicitar las verificaciones correspondientes.

Es por eso que se ha implementado una herramienta para conocer cada uno de sus movimientos financieros y su puntaje crediticio.

Se trata de Midatacrédito, plataforma a la que cualquier colombiano puede acceder, e incluso, recibir alertas por alguna novedad. Siga el paso a paso para conocer su puntaje:

Ingrese a Midatacrédito en el siguiente link: https://www.midatacredito.com/faq o haga clic aquí. Haga clic en ingresar y digite su usuario y su contraseña. Si es el caso, regístrese. Una vez entre a su perfil, debe dirigirse a ‘Historia de Crédito’, que será el resumen de cómo está su puntaje crediticio.

Tenga en cuenta, que a través de esta plataforma también podrá tener un análisis de su perfil de crédito y los factores que lo impactan positiva y negativamente, conocer su ‘score’, tener consejos personalizados para mejorar su perfil, una póliza de seguro y asesoría jurídica en casos de fraude por suplantación de identidad, y hasta alertas preventivas.

¿Cómo funciona el simulador de puntaje de Midatacrédito?

Midatacrédito también ofrece un simulador de puntaje de crédito, con el que tiene hasta tres diferentes opciones de accionables que podrían impactar su puntaje de crédito y ver el impacto que cada una tiene en diversos plazos de tiempo comparándolo con el puntaje actual.

Es importante señalar que toda la información que le brinda este simulador es real, debido a que según mencionan en la página web este “está construido con sus características de hábito de pago y basado en su historia de crédito. Así mismo, se proyecta en posibles escenarios de comportamiento del usuario y del cumplimiento de la ley”.

Recuerde que todas las funciones las puede encontrar en Midatacrédito.com, página gratuita que puede utilizar las 24 horas del día desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.