“Hamás tiene a UNRWA como base militar y se roba las ayudas”: Diputada Parlamento israelí

En las últimas horas se ha conocido que, al parecer, Israel, por ley, prohibió la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y cualquier contacto con los funcionarios israelís, lo que imposibilitaría la operación en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza.

Ante esto, Sharren Haskel diputada del Parlamento israelí por el Partido de la Unión Nacional, pasó por los micrófonos de La W y aseguró que “esta es una información errada”.

Por esta misma línea, explicó que lo que se busca es que se dé una ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pero lo que está haciendo la UNRWA es “lo opuesto”.

“La UNRWA no tiene la logística para dar ayudar en tiempos de guerra, no presta servicios en tiempos de guerra, no tienen la capacidad para responder, por eso la Franja de Gaza se ve como se ve, porque no tienen la capacidad de ayudarle a dos millones y medio de palestinos”, dijo.

Además, reveló que Hamás está utilizando esta organización como parte de sus bases militares y otros fines, por ende, recalcó que este no es un castigo para los palestinos sino para Hamás.

“Hamás se tomó esa organización, se ha robado la mayoría de esa ayuda humanitaria, vendieron los alimentos y ganaron dinero (...) hay que entender los intereses detrás de la organización, que no tiene la capacidad para ayudar a la Franja de Gaza”, agregó, enfatizando en que a Israel lo que le interesa es dar esa ayuda a Gaza para mejorar la situación y así, tener más oportunidad para acabar con Hamás.

Asimismo, aprovechó para desmentir los supuestos movimientos de residentes israelíes en la Franja de Gaza asegurando que desde hace mucho tiempo Israel se fue de allí, evacuando muchas residencias, con las salidas de las tropas e incluso, desenterrando a los muertos y llevándolos a su territorio.

“Pero entiendo esas voces que buscan que no se reconozca un estado palentino porque puede ser un estado de terror”, dijo.

Finalmente, reveló que se está debatiendo si la UNRWA debe seguir o no en las Naciones Unidas.