Director de la UPME: “hablar de racionamiento de gas no corresponde a la verdad”

En entrevista con La W, con Julio Sánchez Cristo, el director de Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Adrián Correa, se pronunció frente a la polémica que se generó tras la resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía “por la cual se declara un racionamiento programado de gas natural” entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, la cual quedó como una medida preventiva gracias a una circular de esa misma cartera del 29 de octubre, en donde se hizo “ajuste en las cantidades proyectadas de gas natural a racionar” para los días expuestos anteriormente.

Además, se dejó claro que no había ninguna cantidad del energético para racionar o priorizar ante la entrada en mantenimiento de la regasificadora de Cartagena.

El director Correa expuso su inconformidad con los medios y los titulares con los que se entregó la noticia a la opinión pública, incluyendo el de W Radio, el cual manifestó “se confirmó racionamiento de gas en Colombia”.

El funcionario público expuso “esa es una afirmación que, primero, no corresponde a la verdad; segundo, es una afirmación que, en efecto, genera pánico energético y económico y no solo ustedes, fueron varios medios realmente, pero yo creo que esa no es la discusión. Sí es muy infortunado la manera de ponerlo porque cuando uno habla de racionamiento en un país, racionamiento en Colombia, que fue la manera de ponerlo, y por supuesto eso crea zozobra, desinforma y no corresponde, pues con la con el objetivo de lo que es una priorización de gas natural en un evento de mantenimiento, pues que como decía es normal y frecuente”.

Agregó que él, al considerar que el titular no correspondía a la verdad, era su deber hacer las respectivas aclaraciones.

Se debe tener en cuenta que las declaraciones del director Correa se dieron a pesar de que la información generada sobre dicha noticia se tomó directamente de la resolución del Gobierno en el que él trabaja y en el que se incluyó la palabra racionamiento en más de 24 ocasiones.

Por otro lado, sectores económicos y gremios como es el caso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), confirmaron que en efecto con la resolución 40444 del 28 de octubre de 2024, se habló de que Colombia iba a tener un racionamiento de gas natural que no impactaría a los hogares e industrias pequeñas, tal cual como se dio a conocer la noticia.

En entrevista con W Radio, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, dijo “el Ministerio de Minas y Energía expidió ayer una resolución de racionamiento programado de gas por cinco días que comienza el 31 de octubre y esa resolución también sirvió para que la CREG escribiera una resolución que incentiva a otras plantas térmicas que tienen cargos por confiabilidad respaldados con gas natural para que liberaran gas y lo pusieran a disposición de TEBSA y de Termoflores”.

Aun así, el director de la UPME reiteró que había un error y una confusión con la información entregada a la opinión pública, explicando que se confundió “un racionamiento programado de cinco días de una planta de regasificación con la discusión que ha suscitado el cierre de contratos para el año gas 2025, son dos discusiones diferentes, entonces mira lo importante de hacer pedagogía sobre este tema”.

En cuanto a la medida que se había anunciado en la resolución 40444 del 28 de octubre de 2024 y que hablaba de un racionamiento, Correa explicó que “es una medida que existe en la regulación colombiana, no desde hace una semana, no desde hace dos años, pues desde hace más de una década se han hecho racionamientos programados”.

“Precisamente, por salida de plantas por contingencias, se han hecho desde el 2014, hubo racionamientos programados en el 2021, en el 2010, esa es una herramienta, un instrumento que existe desde hace mucho tiempo y como existe en la regulación así mismo se tiene que plasmar en las resoluciones del Ministerio si bien corresponde una priorización de gas como en efecto es”.

Finalmente, la UPME reiteró que lo importante con el tema es que, gracias al sector térmico del país, se consiguió el gas natural necesario para garantizar el pleno funcionamiento de las plantas térmicas que abastecen de energía eléctrica a una zona del Caribe colombiano y por ende no hubo necesidad de generar una priorización del energético como se había pensado inicialmente que se debía hacer.