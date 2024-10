Gobierno respaldó investigación de Fiscalía sobre ‘Pegasus’: “sí hubo entrega de dinero”

La ministra de Justicia y el Derecho, Ángela María Buitrago, respaldó la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el software espía ‘Pegasus’ y dijo que sí hubo entrega de dinero.

Igualmente, señaló que incluso se advierte que debía “renovar la matrícula”, por lo que se puede advertir que sí existió dicho programa para espiar en el país.

“El Ministerio de Justicia no tiene competencia sobre ese tema, pero ya la misma fiscal general, hasta donde se le entendió y lo afirmó, existe la partida, la plata; no se puede decir dónde, pero sí hubo la entrega de dinero según la investigación que está adelantando la Fiscalía”, dijo Buitrago.

Agregó que “en ese sentido tendrían que mirar cómo se destinó esta partida, cuándo y efectivamente y quién la giró”.

Recordó que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha asegurado que todavía no se ha encontrado ningún rastro del software espía.

“El ministro de Defensa, hasta donde yo lo he oído, dice que no lo han encontrado, pero que sí está la verificación de la salida del dinero con las formas en que se han mencionado”, expresó.

La jefe de la cartera de la Justicia en Colombia dijo que hay información de que debía renovarse el plan, por lo que quedaría claro que ‘Pegasus’ sí estuvo funcionando en el territorio nacional.

“Una cosa es que no lo han encontrado y otra cosa es que no exista”, dijo al manifestar que “yo no puedo tomar partido ahí porque no he hecho ninguna investigación sobre eso; el Ministerio de Justicia simplemente cumple las funciones que tiene que cumplir”.

Buitrago añadió que “hay información de que esa plata se compró y que tendrían que renovar la matrícula o el plan, lo que también alertó muchísimo más, porque eso quiere decir que si tengo que renovar algo es porque existió”.

También dijo que esa información se conoció gracias a la investigación que adelanta tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa.