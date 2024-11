Denuncian acoso laboral en la Casa de Boyacá; directora responde y desmiente acusaciones

Por medio de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), el Sindicato de Trabajadores del Estado, (SUNET), manifestó en un oficio denominado como Denuncia Pública, “estar preocupados por los hechos sucedidos en la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales, conocida históricamente como la Casa de Boyacá”, en donde habría maltratos de parte de la directora Ana María Rojas Villamil.

Uno de los sindicalistas de SUNET, quien pidió que su nombre no fuera mencionado por temor a represalias, dijo que, “desde el sindicato se han verificado acciones como insultos permanentes en público, maltrato verbal y psicológico”.

“Ha habido ejercicios constantes de difamación dirigidos hacia las personas, tanto dentro de la gobernación, como delante de los agentes externos que tiene que atender esa unidad, que, como sabemos, es una unidad de relacionamiento de la Gobernación de Boyacá en la ciudad de Bogotá, entonces, eso es lo que han expresado nuestros afiliados que han recibido en cuanto a la disminución de su carga laboral y su presencia como persona ha sido reducida a nada en ese trabajo”, agregó.

¿De qué manera perciben que las dinámicas laborales en la Unidad se han visto afectadas por los presuntos incidentes de acoso y como esto ha influido en el ambiente de trabajo y de bienestar de los empleados?

“Se está determinando, primero, que hay un accionar conducido por la directora de la Unidad en cuanto al manejo de los contratistas para apoyarse en ellos en la persecución de los funcionarios de planta, a través de tomas de videos y declaraciones espurias de formulación de procesos disciplinarios totalmente superfluos; simplemente con el ánimo de desanimar el servicio público que los servidores deben hacer al gobierno de Boyacá. Ese es el punto principal, el acoso todos los días se debe en la persecución que hemos podido determinar, como los listados de vigilancia y de minutas en donde se están consignando datos de la persona de manera recurrente que lesionan su intimidad y su integridad».

¿Qué respuesta o intervención espera de las autoridades de la gobernación de Boyacá y del comité de convivencia ante esta situación o como creen que una acción distinta pudo cambiar la situación?

«Simplemente con una atención desde el Comité de Convivencia de la Gobernación de Boyacá que se hubiera manejado de manera oportuna. Donde se hubieran atendido las problemáticas en el momento que ocurrieron, las problemáticas de febrero, marzo, que después se presentaron en el mes de mayo, pero este es el punto que no se han podido superar. Se esperaría una mayor diligencia por parte de la gobernación en atender esa problemática y evitar ese señalamiento aún más profundo sobre la situación que ya está ocurriendo».

Por su parte, la directora de la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales, Ana María Rojas Villamil, en principio, que, en principio se vio sorprendida, ya que no conocía la denuncia; sin embargo, después de leerla y recibir esta entrevista, dijo sentirse triste ala ver que SUNET, dice ella «se prestara para este tipo de acusaciones».

«Sorprendida y triste de ver que una organización tan importante y que la misma SUNET, que es un sindicato tan importante para los trabajadores y para todos en Boyacá, se preste para este tipo de acusaciones que no tienen ningún asidero fáctico. Es lamentable que esto tenga tanto apoyo cuando yo nunca he recibido una sola llamada o una pregunta o un acercamiento por parte del sindicato, ni de ninguna organización, con el fin de conocer la realidad de este caso particular».

La directora de la unidad dice que con uno de los dirigentes de SUNET en Boyacá, que hace parte de la planta del personal que ella dirige desde enero, se encontraron el viernes en la Rendición de Cuentas ante la Asamblea Departamental y que, tanto a él como a los demás funcionarios de su dependencia, tuvo que pedirles un informe de gestión durante el último año.

«Por supuesto el dirigente al recibir mi solicitud se excusa de no presentar absolutamente ningún informe de sus gestiones durante el año porque él hace parte del sindicato, a lo que tuve que responderle que no por ser parte del sindicato al que representa, -Sindicato con él siempre he estado de acuerdo de las gestiones que se hacen-, podía sustraerse de la Unidad, ni de sus labores como funcionario público, a lo que él entra en cólera y me ha acusado de perseguirle en su calidad sindical. Eso pasó el viernes y a la una de la tarde, empezó a publicar cosas y a atacarme en todos los medios dentro y fuera del sindicato».

La directora menciona que el Sindicato no la buscó para preguntarle por lo sucedido e hizo una invitación a revisar el actuar del sindicalista con el que se encontró en la Asamblea Departamental.

«Me sorprende que nadie del sindicato me haya llamado a preguntarme la realidad de los hechos, para que, con pruebas, poder ir a otras instancias, pues a luchar por lo que los sindicatos siempre luchan y que eso está muy bien. Yo lo invito al Sindicato, y al que lo quiera revisar, que se le pida a este señor que se llama Iván Rodríguez y que es el vicepresidente del Sindicato, un solo informe de sus gestiones en la gobernación de Boyacá, no durante mi gestión, sino desde que él está en la Gobernación. Yo no conozco un solo documento, una buena gestión, una reunión exitosa en la que el señor haya participado. El señor falta de manera permanente a la oficina. Tiene una descarga laboral de un 80%, pero en adición a esto, a los dos días que viene a la oficina siempre tiene un permiso adicional. Yo no veo al señor Iván Rodríguez físicamente en la oficina desde el mes de mayo.

La directora de la Unidad dijo del sindicato, de que no puede prestarse para recibir denuncias infundadas que desmotivan a los demás funcionarios que están trabajando por el departamento.

«Que el Sindicato se preste para este tipo de denuncias infundadas, nos desmotiva a los funcionarios que si estamos trabajando por el departamento, que, si nos levantamos todos los días respetuosos de nuestros compañeros y de las demás instancias, a sacar adelante el departamento y que se presenten este tipo de situaciones en realidad desmotivan a una funcionaria como yo, que todos los días se levanta a trabajar por su país y por su departamento»

¿Va a tomar alguna medida para contrarrestar estas acusaciones?

«Afortunadamente, yo ya he tomado medidas desde principio de año, cuando identifiqué conductas irregulares en la planta de personal de la entidad que dirijo. Se cursan investigaciones disciplinarias, que, inclusive, entiendo, que ya están en la Procuraduría. Además, se cursan investigaciones al interior de la Gobernación; también he hecho una denuncia de acoso laboral. Como todos sabemos, el acoso no solamente es del jefe al funcionario sino al revés». Y Agrega que, «cuando llegué a la entidad, me ocultaron documentos, trataron de hacerme caer en error, maltrataron a los contratistas, hacen actos denigrantes dentro de la entidad y todas estas denuncias desde el mes de abril están puestas en las instancias pertinentes, están en curso y habrá sanciones al respecto».

Hasta el momento, se espera que las autoridades que investigan el caso se pronuncien al respecto, tanto hacia el sindicato, como hacia la directora de la Unidad.