“Estamos en una guerra de nunca acabar”: Petro sobre el aumento de los cultivos de coca

Tras el informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), que señala que Colombia duplicó en un año la cantidad de cocaína producida, el presidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente las cifras reveladas. Además, el mandatario hizo un llamado urgente a desarrollar una nueva política y estrategia para combatir el flagelo.

“Hay que cambiar de estrategia, de táctica y de relaciones internacionales. Este es un problema de América, y su consumo se ha vuelto un problema global. Estamos en una guerra de nunca acabar si no cambiamos la política. Si no lo hacemos, vamos a seguir matándonos entre nosotros. La sociedad colombiana no puede ser sacrificada”, declaró el jefe de Estado.

El presidente Petro también señaló, frente a cientos de oficiales de la Policía, que los nuevos líderes de esta “guerra de las drogas” ya no luchan por un fin político, como ocurría antes.

“Ya no son los antiguos combatientes de grupos que querían cambiar un Estado por otro. Ahora piensan en exportar cada vez más cocaína. Buscan jóvenes para que voten por quien les da el dinero. La hoja de coca les da a los jóvenes más que cualquier otra actividad”, puntualizó.

Finalmente, el jefe de Estado indicó que la cocaína colombiana ahora se consume en países como India y China, lo cual ha contribuido al aumento de la productividad de los cultivos de hoja de coca.