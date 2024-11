¡Se acabó la espera! Mike Tyson se enfrentará ante Jake Paul ¿cuándo y dónde ver la pelea?

Mike Tyson vs Jake Paul. I Foto: Trailer de la pelea en Netflix.

El excampeón de peso pesado Mike Tyson se enfrentará este mes ante el youtuber Jake Paul en el combate más esperado del año, luego de que Tyson tuviera que aplazar la pelea que se tenia prevista para el 20 de julio por un problema de salud en un vuelo de Los Ángeles a Miami.

La pelea fue sancionada como un combate de boxeo profesional, esto quiere decir que el resultado afectará en su puntaje y récord profesional, ambos peleadores se enfrentarán a ocho asaltos de dos minutos y portarán guantes de 14 onzas cada uno.

¿La edad impone ventaja?

Mike Tyson conocido como ‘Iron Mike’ se convirtió en el campeón de peso pesado más joven el 22 de noviembre de 1986 cuando venció por nocaut a Trevor Berbick a sus 20 años de edad, ganando así el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

Sin embargo, el peleador no ha tenido una victoria desde que derrocó a Clifford Etienne en febrero del 2003, teniendo sus últimos combates contra Danny Williams y Kevin McBride donde perdió por nocaut, dando así un cierre a su carrera en 2005.

La pelea a generado diversas opiniones frente al estado físico de Tyson para competir contra el youtuber, teniendo en cuenta que no ha teniendo un combate en casi dos décadas, pero el boxeador aclaró en un rueda de prensa en colaboración con LF*GO! que nunca tuvo la oportunidad de disfrutar de sus campeonatos y que ”este es un momento en el que puedo disfrutar de mí mismo como ser humano. Ahora tengo mejores habilidades para la vida que cuando luchaba”.

Mike Tyson con 58 años se enfrentará ante Jake Paul de 27 años de edad, este es un joven youtuber quien con esfuerzo se dedico a las peleas y entrenarse como boxeador, el cual ha tenido al rededor de diez peleas donde su primer derrota fue en febrero del 2023 ante Tommy Fury por decisión divida.

Paul tuvo su última pelea y convertida en victoria este año el 3 de febrero cuando derrotó a Ryan Bourland en el minuto 2:37 por nocaut técnico, convirtiéndolo en una figura publica muy reconocida y por retar al retirado campeón de peso pesado a un duelo impactante.

El enfrentamiento más esperado

La pelea se había planificado el 20 de julio en el estadio AT&T de Arlington en Texas, sin embargo, el campeón de peso pesado sufrió un problema de salud luego de pasar por un brote de ulcera el cual fue anunciado por medio de un comunicado oficial que fue difundido por medio de sus redes sociales.

“Durante una consulta de seguimiento el jueves con profesionales médicos sobre su reciente brote de úlcera, la recomendación es que Mike Tyson haga un entrenamiento mínimo o ligero durante las próximas semanas y luego regrese al entrenamiento completo sin limitaciones” fue el texto que señalaba el problema del peleador.

Pero esta afectación no fue un problema para Tyson quien posteriormente del anuncio sobre su estado de salud publico en sus redes sociales: “Jake Paul, esto puede haberte dado algo de tiempo, pero al final terminarás noqueado y eliminado del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”.

Pero el youtuber sin dejarse sobrepasar destacó por medio se sus redes sociales que “no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs Tyson será histórico y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”.

¿Cuándo y donde será la pelea de Mike Tyson vs Jake Paul?

Luego de haber sido movida la fecha inicial, el 7 de junio se informó que el combate será el próximo viernes 15 de noviembre del presente año en el estadio AT&T Arena de Arlington en Texas, el cual puede alcanzar una capacidad de 90.000 espectadores y será transmitido en vivo por medio de streming en la plataforma de Netflix.