Inicia el juicio oral contra el exalcalde de Manizales, Carlos Mario Marín

Manizales

El proceso está relacionada con el nombramiento temporal del Contralor General de Manizales, tras denuncia presentada por el columnista del periódico La Patria, Jorge Enrique Pava, quien alertó en su momento sobre las irregularidades en la elección del contralor municipal, debido a que el Concejo municipal en el año 2021 no eligió a quien debía ocupar en propiedad este cargo y cuya responsabilidad pasó al alcalde de la ciudad, el cual debía elegir al sub contralor, pese a esto no lo hizo y eligió a un funcionario que tenía inhabilidades.

En esta primera audiencia de juicio oral la Fiscalía General de La Nación presentó ante el juez de conocimiento varios documentos que probarían que sí se habría cometido el delito de prevaricato. La Fiscal del caso argumentó " El alcalde tenía 32 personas que aspiraban a ese cargo y cumplían con todos los requisitos de ley , pero no fueron tenidas en cuenta”, dijo la fiscal del caso.

El ente acusador también informó que el exalcalde debió cumplir la Constitución y la ley, al igual que los acuerdos del Concejo , donde sabía que la persona que se iba a designarse como contralor municipal no cumplía con dichos requisitos.

La defensa de Carlos Mario Marín, ha insistido que ese nombramiento se realizó cumpliendo con el ordenamiento jurídico y expresaron además que Julián Andrés Valencia Valencia contralor designado no tenía ninguna inhabilidad.

