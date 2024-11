Directivo de Monómeros presentó renuncia ante privatización de la empresa

La información se conoció después de que el presidente de la República, Gustavo Petro enviara una carta a su homólogo en Venezuela, Nicolás Maduro, manifestándole su oposición a la decisión de Ministerio de Industria y Producción Nacional de ese país de vender y privatizar Monómeros.

Según lo manifestado por Rodrigo Ramírez, directivo de la empresa petroquímica nombrado por el Gobierno colombiano, presentó su renuncia a la organización.

De acuerdo con Ramírez, su decisión se debe a que se habrían adelantado negociaciones internas para la adquisición de los activos de Monómeros S.A sin su participación.

El directivo cuestionó que no se incluyera a Colombia en las negociaciones.

Asimismo, mencionó que manifestó la decisión del país de dejar la junta directiva de la empresa.

“Debido a las negociaciones internas que se adelantaron con fines de la adquisición de los activos de la empresa Monómeros S.A. en la que el gobierno colombiano no fue partícipe. He presentado mi carta de renuncia ante los directivos de Monómeros S.A. y he comunicado la decisión del gobierno colombiano de dejar su participación en la junta directiva de esta empresa”, expresó Ramírez.

Finalmente, Ramírez agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza que depositó en él para el cargo.

“Agradezco al señor presidente Gustavo Petro la confianza que depositó en mi para liderar este proceso”, concluyó.