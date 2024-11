Monómeros y Gustavo Petro. Foto: (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Monómeros no es relevante, lo que dice Petro no es cierto: exministro Andrés Valencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, le envió una carta al ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Álex Saab, en donde le expresó su inconformismo con la privatización de la empresa Monómeros.

“Por más de cinco décadas, la empresa pública Monómeros ha beneficiado a los campesinos y campesinas colombianas y venezolanas mediante la producción y venta de insumos agrícolas a un precio justo. Actualmente, la comercialización de urea de Monómeros garantiza a millones de familias venezolanas y colombianas la productividad de sus tierras y les asegura ingresos suficientes para llevar una vida digna”, escribió Petro.

Esta acción de privatizar la empresa también llevó a que Rodrigo Ramírez, directivo de la compañía, renunciara a la organización. Explicó que su decisión se debe a que se habrían adelantado negociaciones internas para la adquisición de los activos de Monómeros S.A sin su participación.

Ante ese panorama, en W Fin De Semana habló el exministro de Agricultura Andrés Valencia, quien aseguró que lo dicho por el mandatario de los colombianos “no es cierto”.

“Lo que dice el presidente no es cierto. Monómeros no produce urea, no es el productor ni el importador más económico”, mencionó. Además, comentó que “los precios de los fertilizantes han caído en Colombia desde el 2022 y son un 60% más baratos que hace dos años por las acciones del mercado, no por lo que dice Petro”.

¿Privatización de Monómeros afectaría a los colombianos?

Según mencionó Valencia, no pasaría mayor cosa para los colombianos, pues “hoy el mercado de los fertilizantes está en empresas privadas que son más competitivas y económicas. Si el mercado queda en manos de privados pasará lo mismo que ahora, entonces la situación, creo yo, no va a cambiar”.

¿Privatización de Monómeros beneficiaría a Colombia?

El exministro se mostró cauto y señaló que se debe esperar a ver qué rentabilidades genera la compañía, aunque recordó que Monómeros tiene problemas operativos importantes por su infraestructura vieja.