¿Qué pasa en el cerebro cuando las personas sienten miedo? Explicación neurológica

En otro miércoles de misterios del cerebro, el neurólogo Leonardo Bello pasó por los micrófonos de Salud y Algo más para hablar sobre el miedo, los comportamientos cerebrales que hay detrás de este sentimiento y las respuestas que el cuerpo da ante ciertos estímulos.

El médico explicó que, en las personas se pueden presentar varios tipos de miedos, desde miedos sociales, como a hablar en público, hasta otros tipos de miedos mucho más fuertes como las fobias a las arañas o a las alturas.

La gran estructura en la que se puede ver el comportamiento del miedo en el cerebro se llama la amígdala. Según el doctor, en mujeres esta parte está más activa, lo que correspondería a una respuesta de protección.

Además, el experto añadió que las reacciones a cada uno de los tipos de miedo son diferentes. “La respuesta que da el cerebro puede ser de muchas formas; el cerebro puede activar la vía motora y salir corriendo, o en vez de eso inhibirla, haciendo que el cuerpo se ‘paralice”’.

También explicó que otras de las reacciones que el cuerpo tiene ante este tipo de estímulos son las autonómicas. En este grupo de reacciones se incluyen empezar a sudar de manera excesiva, la dilatación de la pupila y la aceleración en el ritmo cardiaco.

“Generalmente nuestros miedos o las respuestas que tengamos a los miedos pueden depender de la parte genética, de experiencias previas, sociales y algunas condiciones neurobiológicas”, afirmó el neurólogo.

El doctor Bello señaló que, aunque el miedo es una respuesta natural del cuerpo, hay miedos que no son normales. “Si el miedo me paraliza y no me deja hacer las cosas (…) ese miedo si es anormal y hay que mirar en esa persona qué es lo que está sucediendo”.

El experto explicó que ,“Para las fobias y miedos extremos hay diferentes tipos de tratamiento, pero lo principal o el primer paso, es buscar la causa y analizar los parámetros para encontrar el tratamiento”.

Escuche la entrevista completa a continuación: