María Clara Name denunció a Sneyder Pinilla por “falsa denuncia” en caso contra su padre

María Clara Name | Foto: Concejo de Bogotá

María Clara Name, hija del senador Iván Name, anunció que presentó, a través de su abogado Jaime Lombana, una denuncia contra Sneyder Pinilla y Olmedo López, señalando que ambos entregaron información falsa en el proceso que adelanta la Corte Suprema contra su padre por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La denuncia, firmada por el senador Name, fue radicada ante la fiscalía general de la Nación la semana pasada. La declaración fue emitida desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en el despacho del magistrado Francisco Farfán.

Lombana afirmó que la denuncia penal se debe a “falsa denuncia contra persona determinada,” alegando que Pinilla y López, junto a su equipo de investigadores, habrían aportado pruebas falsas, incluyendo enlaces con afirmaciones que no corresponden a la realidad.

“Ellos no pueden decir que estuvieron cerca de un centro cuando su propio celular demuestra lo contrario; no salió del Parkway,” puntualizó Lombana, con relación a los señalamientos que involucran a María Clara Name en el caso.

Sobre el principio de oportunidad que podría beneficiar a López, el abogado expresó preocupación, argumentando que el exdirector de la UNGRD habría cometido actos de corrupción que no han sido totalmente investigados.

Lombana denunció que la corrupción en la entidad fue mucho más profunda de lo que se ha revelado, afirmando que afectó gravemente a las comunidades de La Guajira, y cuestionó que un supuesto “corrupto confeso” como López pueda beneficiarse de dicho acuerdo.

“La corrupción en la UNGRD va mucho más allá del escándalo de los carrotanques. Es sumamente grave que vayan a premiar a estos corruptos confesos que se aprovecharon de los más necesitados,” afirmó Lombana. Además, criticó la posibilidad de que el principio de oportunidad se le otorgue a López, a quien acusa de querer “ser senador con el dinero de los más desfavorecidos”.

Con esta denuncia, la defensa de la familia Name busca que se investigue la veracidad de las pruebas presentadas por Pinilla y López en el proceso judicial, al tiempo que denuncia lo que consideran actos de corrupción en la gestión de la UNGRD.

Por su parte María Clara Name dijo que defendió ante la Corte, la transparencia de las cuentas de su campaña y reitera la inocencia de su padre: “Los aportes, préstamos y eventos de la campaña son de conocimiento público en los aplicativos disponibles. No tengo nada que ver con esas declaraciones irresponsables. Será la Corte Suprema quien tome una decisión”.

Finalmente, Name respondió sobre Sneyder Pinilla: “No tengo nada que ver en las declaraciones irresponsables que han dado. Reitero nuestra transparencia y proceder adecuado en todos los eventos de campaña. Será la Corte quien tome la decisión que corresponda”.