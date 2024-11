¿Quiénes son las personas que serán deportadas con la llegada de Trump a la Casa Blanca?

Donald Trump empezó a conformar su gabinete presidencial. En las últimas horas se conoció que el nuevo ‘zar de la frontera’ será Tom Homan; Kristi Noem, gobernadora y excongresista de Dakota del Sur será designada para desempeñarse como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Frente a estos nombramientos, habló en La W Ronald Vitiello, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. en 2019, afirmando que considera que fueron designaciones buenas. “Me parecen muy bien, es gente que sí trabaja”, dijo.

Puntualmente, sobre Homan, aseguró que “él tiene muchos planes para arreglar ahí la frontera de seguridad de los Estados Unidos y también los problemas de inmigración ilegal en todo el país”.

Aunque el nuevo ‘zar de la frontera’ defendió la política de separación de familias durante el primer mandato de Trump, Vitiello afirmó que en su momento todo fue muy difícil, pues según dijo, era complejo entenderlos a todos, a los que pasaban legal o ilegalmente.

¿Quiénes son las personas que Trump va a empezar a deportar cuando llegue a la Casa Blanca?

De acuerdo con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. de 2019, es importante tener en cuenta que hay más de 20′000.000 de personas que están en el país ilegalmente, pero no se sabía quiénes eran, ni dónde estaban.

De acuerdo con lo revelado por Vitiello, son más de un millón de personas con estatus ilegal que “están ordenados en Migración, creo que ese es el grupo que están listos para repatriar a sus países”, afirmó.

Y añadió que: “Es gente que ha violado leyes locales de donde viven”.

No obstante, aclaró que los que no tienen archivos criminales, no están en la primera parte de la lista de las personas ilegales.

“Los que tienen problemas criminales son los primeros que serán deportados”, mencionó para La W.

Escuche la entrevista completa aquí: