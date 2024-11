“El Gobierno no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección”: presidente Petro

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro dejó clara su posición frente a una posible reelección de su Gobierno. El mandatario afirmó que el 7 de agosto de 2026 dejará la Casa de Nariño.

“Quien aprobó la reelección no fui yo. Yo voté en contra. Cuando decidieron suspender esa política después de dos reelecciones, Uribe y Santos, fue Santos. El Gobierno Nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección. El 7 de agosto me iré contento del Palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia”, dijo el mandatario.

Incluso, Petro aseguró que quienes afirman que él se quiere reelegir mienten tanto como aquellos que dicen que va a tener un hijo después de haberse sometido a una vasectomía.

“Así que, como el trino que dice que voy a tener un hijo después de 14 años de hacerme una vasectomía, el que habla de la reelección de Petro no es sino una fake news, que me hace reír”, puntualizó.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro