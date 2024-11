El mundo ve distinto a Putin porque no crecieron en la Unión Soviética: Polina Sinovets

La directora del Centro de No Proliferación de Odesa, Polina Sinovets, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania que tiene nuevas tensiones luego de que Estados Unidos autorizara a los ucranianos el uso de misiles de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso.

Sinovets aseguró que el mundo no está sabiendo interpretar al presidente ruso, Vladimir Putin, y a sus declaraciones en medio de la guerra

“El mundo lo ve distinto porque no crecieron en la Unión Soviética, si no hicieron parte de ella no entienden la forma de vida. Allí las personas sí lo comprenden porque tienen la misma cultura y valores de él”, afirmó.

De esta manera, le quitó peso a la amenaza de una escalada del conflicto que termine en una guerra mundial.

“La respuesta de Rusia viene a raíz del permiso que dio EE.UU. al uso de misiles de largo alcance. Creo que la amenaza de armas nucleares no es nueva”, complementó.

Asimismo, se refirió a la decisión que tomaron países como Estados Unidos, Italia y España de cerrar sus embajadas en Kiev ante un ataque aéreo masivo de Rusia.

“Ya se ha escuchado en la inteligencia ucraniana sobre información errada de ataques. Se habla de la respuesta de Rusia para aterrorizar a la población y que esperen algo horrible de Vladimir Putin”, explicó.

De otro lado, se refirió a la posibilidad de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sea reemplazado en medio de la guerra, algo que cree sea una buena opción.

“No creo que Zelenski se le vaya a cambiar antes de que termine la guerra. Él es la cara de Ucrania en el exterior y colapsarían para responder a Rusia”. Indicó. Además, mencionó que el mandatario es “muy bueno” en las relaciones internacionales.

¿Hay posibilidad de un cese al fuego entre Rusia y Ucrania?

“Se habla del cese al fuego ahora que Trump terminó electo y prometió que acabará la guerra presionando a ambos lados; a lo mejor surte el efecto deseado”, señaló.

¿Quién está ganando la guerra?

Finalmente, aseguró que eso depende de a qué se refiera el ganar la guerra, pues los dos países han tenido importantes éxitos.

“Rusia ha tenido algunos éxitos, pero Ucrania ha tratado de recuperar territorio. Entonces no es suficiente para decir cuál gana la guerra”, concluyó.