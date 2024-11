Lotería en Estados Unidos busca a ganador de 3 millones de dólares: Números ganadores

El pasado 8 de noviembre, una persona fue la ganadora de 3 millones de dólares tras acertar los 5 números de la lotería y multiplicar el premio con Megaplier. Sin embargo, hasta el momento, este jugador no ha sido identificado.

Esto sucedió en ‘Cumberland Farms’, una tienda de comestibles ubicada en Connecticut, Estados Unidos, lugar donde es muy común que las personas aficionadas a los juegos de azar jueguen una lotería llamada Mega Millions.

¿Qué pasa con el premio de Mega Millions si el ganador no aparece?

Tras conocer que una persona había acertado a toda la serie de números y, por lo tanto, se había llevado el millonario premio, los organizadores de la lotería identificaron la tienda en la que esto había sucedido.

No obstante, hasta el momento, no han logrado identificar al ganador, pues este no se ha presentado con el boleto de lotería correspondiente para reclamar el premio. Esta persona tiene un plazo máximo de 180 días para reclamarlo, de lo contrario, perderá la oportunidad de ganar esta suma de dinero.

El diario estadounidense ‘The Sun’ informó que, la administración del juego pidió a todas las personas a verificar sus números de lotería para dar con el ganador.

Estos fueron los números ganadores de la lotería Mega Millions

El pasado viernes 8 de noviembre, el sorteo Mega Millions anunció que las balotas ganadoras de la noche correspondían a los números 25, 42, 64, 69 y 28. Cuando una persona acierta a todos los números, se vuelve la ganadora del premio. Sin embargo, hasta el momento, este premio sigue sin ser reclamado.

Sorteo Mega Millions anunció que cambiará su funcionamiento

En un comunicado, Mega Millions anunció que se someterá a una revisión exhaustiva para mejorar las condiciones del juego. Se espera que estos cambios sean puestos en marcha en abril del 2025.

“Estamos creando un juego que tanto a nuestros jugadores actuales como a las personas nuevas en Mega Millions les encantará y se emocionarán por jugar. Esperamos más pozos de mil millones de dólares que nunca, lo que significa crear más multimillonarios y muchos más millonarios a medida que suben los pozos”, expresó Joshua Johnston, director principal de la compañía.

Según adelantó el directivo del consorcio, estos son algunos de los cambios que tendrá el juego para el 2025