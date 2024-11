Adaptar las canciones fue un desafío: vocalista de Duran Duran sobre Danse Macabre De Luxe

Simon Le Bon. (Photo by Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images)

Simon Le Bon, cantante británico, vocalista y letrista del grupo de New Wave, Duran Duran, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de su nuevo trabajo discográfico, ‘Danse Macabre (De Luxe)’.

Le Bon, quien ha recibido tres premios Ivor Novello de la Academia Británica de Cantautores, Compositores y Autores, inició su intervención en esta emisora recordando los buenos momentos que vivió en Colombia.

Sobre el disco, mencionó que Danse Macabre (De Luxe) es un álbum “bastante oscuro de Duran Duran” y fue concebido para Halloween, aunque luego se volvió mucho más grande.

En este proyecto destacan las adaptaciones de dos canciones: Bury A Friend, de Billie Eilish, y Paint It Black, de The Rolling Stones, todo un “desafío”.

“El proceso de adaptar las canciones fue un desafío para que no sonaran no como como Billie Eilish o The Rolling Stones, sino como Duran Duran”, afirmó.

Eso sí, destacó que la gracia de hacerlas sonar como Duran Duran siempre es respetando la esencia de las canciones. Por eso, reveló que en el caso de Paint in Black se cambió la lírica para que sonara propia.

Finalmente, mencionó que el secreto de una agrupación para durar décadas sin separarse es “dividir el dinero por igual”, pues de esa manera nadie está por encima del otro, hay respeto entre los integrantes y sus diferencias.

Escuche la entrevista completa de La W a continuación: