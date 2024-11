Juez del caso Uribe, ya decidió que pruebas se presentarán en el juicio

La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, terminó el decreto probatorio de las evidencias que serán presentadas en el juicio contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

Luego de más de 10 horas, la juez decidió sobre las pruebas testimoniales y documentales que serán analizadas en el juicio contra el también expresidente, procesado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

La decisión de las pruebas quedó consignada en un documento de 218 páginas en el que se avalaron evidencias que solicitó la Fiscalía, la Procuraduría, las víctimas y la defensa.

La audiencia continuará el próximo 28 de noviembre, fecha en la que las partes intervinientes (Fiscalía, víctimas, representante del Ministerio Público y defensa) presentarán recursos de reposición y de apelación al decreto probatorio de la juez.

Igualmente, fueron admitidos como prueba en el juicio, los relojes espía, el celular, memoria USB y computador del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, que según la defensa fueron manipulados.

Cabe recordar que el abogado Jaime Granados, defensor del exsenador Uribe Vélez, reveló que más de 102.000 elementos habrían sido adulterados.

Interceptaciones telefónicas

La juez Heredia decretó como prueba técnica las interceptaciones telefónicas que ordenó la Corte Suprema de Justicia de las comunicaciones del exsenador Álvaro Uribe Vélez y del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, en 2018.

También avaló las declaraciones como testigos de los tres investigadores que se encargaron de realizar las grabaciones de las conversaciones telefónicas.

“Se habilita a este estrado judicial para estudiar la admisibilidad de las escuchas de las líneas telefónicas de Diego Cadena Ramírez, Juan José Salazar, Fabián Rojas Puerta, Luz Marina Pineda Muñoz, mamá de Juan Guillermo Monsalve, y Álvaro Uribe Vélez”, dijo la juez al decretar la prueba solicitada por la fiscal del caso.

Igualmente, la juez señaló que las evidencias son necesarias en el juicio que se adelanta contra el también expresidente por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.

“La Fiscalía determinó con precisión la pertinencia e intervención de los investigadores (…) con el propósito de ingresar prueba documental en la que se encuentra registro de las grabaciones magnetofónicas a las interceptaciones telefónicas que dan cuenta de los eventos delictivos por los que Álvaro Uribe fue acusado en concurso homogéneo”.

También dijo que las interceptaciones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta para “establecer la ocurrencia o no de los hechos que están relacionados en el escrito de acusación”.

Salvatore Mancuso será testigo

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora gestor de paz, Salvatore Mancuso, testificará en el juicio que se adelanta contra Uribe Vélez, así lo decidió la juez del caso.

Igualmente, la juez Heredia determinó que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado como testigo clave en este caso, también será testigo.

El senador Iván Cepeda, la principal víctima en este caso, también declarará. “Este testimonio es admisible y pertinente, pues en principio se trata del denunciante. Fue solicitado para dar a conocer su participación dentro del proceso (…) donde actuó como acusado”, afirmó la juez.

Agregó que Cepeda explicará “aspectos básicos del origen y la matriz de la investigación. Dará a conocer la recopilación de documentación variada, útil para determinar los motivos por los cuales se presentó la denuncia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia y las personas que estuvieron detrás de ello”.

También autorizó que el congresista podrá anexar los chats de WhatsApp con el exparamilitar Monsalve el 21 de febrero de 2018 y que “corresponden, así, a siete pantallazos de texto, 26 audios observables”.

Juan Carlos Sierra Ramírez ‘El Tuso’

La juez Heredia señaló que tanto Mancuso como Juan Carlos Sierra Ramírez, ‘El Tuso’, deben ser escuchados en el juicio contra el también expresidente.

“La postulación probatoria de estos testigos giró en torno al encargo que al parecer realizaron de Diego Javier Cadena Ramírez un grupo de servidores de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe Vélez, copartidarios y amigos a Juan Carlos Sierra Ramírez, para que alterara su versión sobre el motivo de la reunión que sostuvo con Iván Cepeda Castro en un centro penitenciario de los Estados Unidos”, afirmó.

Entre tanto, no admitió la declaración del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Álvaro Uribe, su hermano Santiago Uribe y su primo Mario Uribe declararán en el juicio

Así lo decidió la juez Sandra Heredia en la tarde de este miércoles, al decretar las pruebas que se presentarán en el juicio, por presunta manipulación de testigos.

El exsenador Álvaro Uribe Vélez testificará en el juicio que se adelanta en su contra, por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal; así lo determinó la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Igualmente, declararán Santiago Uribe Vélez (hermano) y Mario Uribe Vélez (primo) del también expresidente.

“Álvaro Uribe Vélez: para el despacho no es una obligación sino un derecho de la decisión de declarar en juicio”, dijo la juez al decretar el testimonio. “Es el acusado, y no las partes ni los intervinientes, quienes decidirán el momento en el que haga uso o no del derecho a guardar silencio”.

Bajo la gravedad del juramento, será escuchado el procesado que deberá responder al interrogatorio de la defensa y a las preguntas de la Fiscalía, abogados de las víctimas, delegado de la Procuraduría y, de ser preciso, de la juez.

Santiago Uribe Vélez, quien declarará en el juicio que se adelanta contra su hermano, fue absuelto recientemente en un fallo de primera instancia por sus presuntos nexos con paramilitares, específicamente con el grupo conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.

“Dará cuenta de la historia de la hacienda Las Guacharacas, el conocimiento que tiene del testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda, como refutación de lo manifestado por él que dice que conoció y se presentó en la hacienda en referencia”, dijo la juez.

El hermano mayor del exmandatario fue mencionado 13 veces en el escrito de acusación que el pasado mes de mayo formalizó la Fiscalía.