Netanyahu: “No hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”, tras la orden de arresto emitida este jueves 21 de noviembre por la Corte Penal Internacional contra él y afirmó que “ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos”.

“La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, indicó el primer ministro en alusión a la sentencia judicial en Francia contra el capitán Alfred Dreyfus en 1898, cuestionada por amplios sectores de la sociedad de la época por antisemitismo.

El primer ministro acusó a la corte de La Haya de ser un “organismo político parcial y discriminatorio” y tildó la acusación contra él de “absurda y falsa”.

La CPI emitió este jueves órdenes de arresto contra Netanyahu; el ex ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant; y contra el jefe militar de Hamás, Mohamed Deif -muerto según Israel, aunque no se ha podido confirmar de forma independiente-, después de que el fiscal de la corte lo solicitara el pasado mayo por supuestos crímenes de guerra.

El fiscal Karim Khan pidió órdenes de arresto entonces también para el jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh; y el jefe del grupo dentro de Gaza y cerebro de los ataques del 7 de octubre, pero ambos han sido asesinados por Israel, en junio y octubre, respectivamente.

Netanyahu insistió en que “no hay nada más justo” que la actual guerra en Gaza, que ha causado más de 44.00 muertos; “después de que la organización terrorista Hamás lanzara un ataque asesino y llevara a cabo la mayor masacre cometida contra el pueblo judío desde el Holocausto”.

“Ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos. No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña”, aseveró.

“La decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intentaba salvar el pellejo de los graves cargos que se le imputan por acoso sexual, y por jueces parciales motivados por el odio antisemita hacia Israel”, afirmó el primer ministro sobre Khan, a quien se le abrió la semana pasada una investigación por “conducta sexual inapropiada”.

La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.