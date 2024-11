Benjamín Netanyahu: un acuerdo de paz en Gaza solo permitirá a Hamás seguir en el poder

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este lunes 18 de noviembre su rechazo a cualquier acuerdo de tregua en una Gaza devastada ya que, a su juicio, solo permitirá que Hamás continúe en el poder una vez concluida la ofensiva militar.

“Lo único que Hamás quiere es un acuerdo para poner fin a la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza para seguir en el poder. No estoy dispuesto a ello de ninguna manera”, dijo Netanyahu ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset (Parlamento israelí), de acuerdo con filtraciones en los medios locales.

Según detallan los medios hebreos Ynet y The Times of Israel, el mandatario israelí aseguró que Hamás busca aprovecharse de la “presión” a la que está siendo sometido el Gobierno con el fin de lograr un acuerdo de tregua más favorable, algo que dijo no sucederá.

Las negociaciones para una tregua llevan estancadas al menos desde finales de agosto. Hamás ha exigido desde el principio el fin total de la agresión israelí, la retirada de sus tropas y el regreso de los desplazados como requisitos para un acuerdo, algo a lo que Netanyahu se opone, entre otras demandas, tildando de imprescindible la presencia de tropas israelíes en la divisoria entre Gaza y Egipto.

De los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 97 cautivos, de los que más de la mitad ya estaría muertos, según la última estimación de inteligencia. Hay, además, otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos soldados muertos.