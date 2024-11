¿Cómo serán los cuartos de final en la Liga de Naciones? Así fue el sorteo de la UEFA

El sorteo realizado este viernes 22 de noviembre por la UEFA en Nyon (Suiza) confirmó los enfrentamientos para los cuartos de final que se jugarán el jueves 20 de marzo y el domingo 23 de marzo del 2025; además de la fase final que se disputará del 4 al 8 de junio.

¿Cuáles son los equipos que pasaron a los cuartos de final?

España, campeona de la Eurocopa de este año tras ganar a Inglaterra en la final (2-1 entró en el sorteo como cabeza de serie tras haber concluido la fase de grupos de la Liga A al frente del suyo con 16 puntos, 5 victorias y un empate, delante de Dinamarca, Serbia y Suiza, igual que Portugal, Francia y Alemania.

Junto con Alemania y Portugal, ambas con 14 de 18 posibles, son las tres únicas selecciones que no conocen la derrota en la primera fase, con la diferencia de que tanto los lusos como los germanos han empatado dos veces, frente a una única vez por parte de los españoles.

El otro bombo incluyó a los segundos de cada grupo de la Liga A, Croacia, Italia, Países Bajos y Dinamarca. La normativa del sorteo impedía que selecciones que ya habían coincidido en la fase de grupos volvieran a encontrarse en cuartos, por lo que Dinamarca quedó descartada como rival del equipo de Luis de la Fuente para jugarse el paso a las semifinales.

Finalmente, lo hará contra la de Ronald Koeman, subcampeona en la primera edición de la Liga de Naciones en 2019 y presente también en la fase final de la siguiente en 2021, en la que perdió el partido por el tercer puesto contra Italia.

El grupo de Komean, que llegó hasta las semifinales de la Eurocopa de este año en las que cayó ante Inglaterra, fue segundo de su grupo (A4) con 9 puntos, a 5 de Alemania, que acabó líder, tras sumar dos victorias, tres empates y una derrota en campo alemán.

¿Cómo serán los cuartos de final de la Liga de Naciones?

La selección española se enfrentará a la de Países Bajos en los cuartos de final de la Liga de Naciones, competición en la que defiende el título, el sorteo deparó también los cruces Croacia vs Francia, Dinamarca vs Portugal e Italia vs Alemania.

España se jugará entrar por tercera vez consecutiva en la fase final de la Liga de Naciones, después de la victoria en la edición del año pasado al derrotar a Croacia en la final en Rotterdam por penaltis en (0-0/4-5) y haberse impuesto en semifinales a Italia (2-1).

La actuación de Unai Simón fue clave, ya que el meta del Athletic detuvo los lanzamientos de Lovro Majer y Bruno Petkovic, después de un lanzamiento al poste el equipo español, que alzó el título por primera vez.

El equipo español había jugado ya la fase final de la temporada 2020-2021, en la que Francia se llevó el título en Milán (2-1), después de haber ganado a Bélgica en las semifinales, en las que los españoles derrotaron a Italia.

El otro lado del cuadro presentará los cruces de cuartos Italia-Alemania y Dinamarca-Portugal, en los que el conjunto luso, de la mano del español Roberto Martínez, confía en volver a estar en la fase final tras ser el primer ganador de la competición, en la campaña 2018-2019, con victoria sobre Suiza en semifinales y sobre Países Bajos en la final.

Julian Nagelsmann persigue con Alemania un título que se le ha resistido hasta el momento y Luciano Spalletti hace lo propio con Italia, después de haber llegado a las dos últimas fases finales.

El sorteo de la competición, en la que tras la fase de grupos se confirmó el ascenso a la Liga A de Chequia, Inglaterra, Noruega y Gales y el descenso a la Liga B de Bosnia y Herzegovina, Israel, Polonia y Suiza, definió también las eliminatorias:

Play-offs de la Liga A/B - marzo 2025

Turquía-Hungría.

Ucrania-Bélgica.

Austria-Serbia.

Grecia-Escocia.

Play-offs de la Liga B/C - marzo 2025

Kosovo-Islandia.

Bulgaria-República de Irlanda.

Armenia-Georgia.

Eslovaquia-Eslovania.

Play-offs de la Liga C/D - marzo 2026

Gibraltar-Letonia.

Malta-Luxemburgo.