“El vaso está a medio llenar”: Petro sobre implementación del Acuerdo de Paz con las Farc

En medio de la conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz, el presidente Gustavo Petro hizo un balance de los avances en la implementación de este acuerdo firmado en 2016, pero también reconoció los tropiezos que han existido para su cumplimiento. “El vaso está a medio llenar”, afirmó.

En primer lugar, el mandatario aseguró que no se ha cumplido con la reforma agraria planteada en el Acuerdo de Paz, ya que solo se ha entregado un 10% de la tierra prometida a los campesinos víctimas de la violencia.

“(…) El anterior Gobierno no quiso hacer una reforma agraria y nosotros estamos empeñados en hacerla, con una enorme oposición. Se deja claro que se deben cambiar las normas que obstaculizan la reforma. No hay voluntad de hacer reforma agraria; no se va a alcanzar el objetivo si el Congreso no aprueba normas que faciliten los traslados de tierra a los campesinos de Colombia. Las mismas normas que se utilizan para construir el metro o el Transmilenio también deberían aplicarse para obtener la tierra para los campesinos”, sostuvo el presidente.

En ese sentido, el presidente recordó lo que han vivido las víctimas en diferentes zonas del país, incluso señaló a Alberto Marulanda Grillo como responsable político de la masacre de la Hacienda Bellacruz en el departamento del César.

En segundo lugar, el presidente habló de la corrupción que ha permeado algunos recursos de los OCAD Paz.

“La mayoría se lo robaron porque el anterior Gobierno hizo unos pactos y se utilizaron dineros públicos en la famosa OCAD Paz. Y cuando miramos las obras, no están. Hubiera servido para transformar el territorio, pero no se cumplió. La consigna fue hacer trizas el Acuerdo de Paz”, dijo Petro.

El mandatario también habló del conocimiento de la verdad que llegaría con los procesos de paz, por lo que destacó el trabajo realizado anteriormente y las actuaciones de su Gobierno.

“La verdad está embolatada, y los gestores son los que pueden confesarla. La reparación está aún más embolatada porque se las entregaron a la Fiscalía, y en la Fiscalía se lo robaron. Por ejemplo, en el César, donde las tierras están en manos del Clan del Golfo y de políticos”, puntualizó.

Por ello, en ese mismo punto, el jefe de Estado cuestionó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que no está cumpliendo con su objetivo de conocer la verdad desde diferentes perspectivas.

“¿Hay un tribunal de cierre de la verdad o no? La JEP tiene que integrar no solo guerrilleros y militares, sino también políticos, terceras personas y paramilitares. Es para discutir o cumplirlo, porque el Acuerdo de Paz dice narcotraficantes. La JEP está rechazando declaraciones. Si el Acuerdo de Paz es una declaración unilateral del Estado, su texto es de obligatorio cumplimiento”, aseveró.

Finalmente, el mandatario se comprometió a acelerar la implementación del Acuerdo, pero advirtió que los recursos son escasos en el Gobierno para ello.

“(…) Hemos acelerado hasta donde podemos, pero nos coincide el acorralamiento financiero, predeterminado. Por ejemplo, JP Morgan busca bajar nuestra calificación a como dé lugar y lo castigan por mi posición frente a Palestina. Pero, a pesar de ese acorralamiento presupuestal y esa parálisis, es una forma de hacer trizas el Acuerdo de Paz”, concluyó.