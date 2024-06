Acuerdo con las Farc no menciona o exige una Asamblea Constituyente: Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos. (Photo By Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell para hablar sobre su carta enviada a las Naciones Unidas en donde le cerró la puerta a que el Gobierno Nacional pueda convocar una constituyente a través del acuerdo de paz firmado con las Farc.

“Creo que lo importante aquí es aclarar que el acuerdo firmado con las Farc no menciona o exige una Asamblea Constituyente, es una discusión desgastante, llevamos meses en esto mientras otros problemas del país siguen creciendo”, aseguró.

“Las declaraciones unilaterales de un jefe de estado no tienen el efecto jurídico de modificar la Constitución de un país”, añadió.

Es por esto que expresó que la intención de su carta es ponerle punto final a la discusión, “eso no pasará, no puede pasar”.

Ante esto, invitó al Gobierno Petro a reflexionar y que se dediquen a gobernar y solucionar los problemas de Colombia.

De esta manera, recordó que el presidente Gustavo Petro en su campaña hacia la Presidencia prometió que iba a implementar el acuerdo de paz, pues Iván Duque hizo muy poco.

“Llevamos dos años y pareciera que este Gobierno está menos interesado en implementarlo porque ha hecho menos que el pasado. Para implementar el acuerdo no se requiere constituyente, sino voluntad política y capacidad de gestión”, dijo.

Repuesta a Petro

Juan Manuel Santos señaló que no quiere entrar en polémicas ni con el presidente Petro ni con Álvaro Leyva, “entre menos tenga que referirme a aspectos de política interna, mejor”. Sin embargo, no sabe por qué el decir que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con su labor fue considerado como un golpe de estado.

“Decir que respetar la Constitución es un golpe de Estado yo creo que nadie entiende por qué lo dijo (Petro)”, sostuvo.

Cuestionamientos a Álvaro Leyva

El exmandatario señaló que la entrevista de Álvaro Leyva le produjo un sentimiento de “vergüenza ajena y tristeza” de verlo con esas tesis.

“Él se refería a una propuesta que había hecho en 1997 las Farc a un proceso que se inició para buscar la posibilidad de un proceso de paz”, indicó.

“Me da tristeza verlo aferrado a ver si puede figurar (a Álvaro Leyva). No se le dará (a la idea de una constituyente) la importancia que algunos le dan porque no la tiene”, añadió.

De esta manera, Santos resaltó que nadie le está diciendo al Gobierno que no puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero debe ser a través de los mecanismos de la Constitución.

“Si quiere una constituyente, la puede hacer, pero con los mecanismos de la constitución del 91″, aclaró.

¿Quieren acabar la JEP?

“No sé si hay un propósito adicional tras esto, lo que sí sé es que Leyva ha querido criticar la JEP, fue a Naciones Unidas y dijo que la no estaba cumpliendo, pero tratar de acusarlos no tiene ningún sentido porque son una Jurisdicción con muy buena acogida”, afirmó.

Fue así como reiteró y pidió al Gobierno que “por favor, implementen el acuerdo de paz, así solucionarán muchos problemas”.

¿Leyó los acuerdos?

“Si uno lee ese párrafo lo que dice es que hay que hacer un gran acuerdo nacional, convocar a las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo para la implementación del acuerdo de paz”.

¿Se reuniría con Gustavo Petro?

El ganador del Nobel de Paz no cerró la puerta para reunirse con Gustavo Petro, incluso, le pidió que lo invite a tomar un whisky “donde él quiera”.

“Yo estoy dispuesto a cualquier acuerdo. Él está haciendo todo lo contrario a un acuerdo nacional, cada vez que alguien dice algo distinto lo insulta”, expresó.

¿Cuándo se deterioró la relación con Petro?

“Por mi lado no se ha deteriorado, eso que dice él no lo tomo a pecho. Él mismo me invitó a hablar de lo que a mi me interesa que es que se implemente (el acuerdo), pero dos veces me dejó metido. Yo siempre estaré dispuesto. Si nos necesitan, ahí estaremos”, anunció.

“Gobernar es hacer acuerdos, en las democracias eso es fundamental”, agregó.

¿Petro se irá en 2026?

Dejó claro que no ha encontrado ninguna vía por la cual el presidente Gustavo Petro pueda quedarse en el poder, “tendría que romper la Constitución y volverse un dictador”.