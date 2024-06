Exclusivo: Habla el expresidente Juan Manuel Santos sobre su carta a Naciones Unidas

Juan Manuel Santos / (Photo By Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

El expresidente Juan Manuel Santos reveló en las últimas horas el contenido de una carta que le envió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el acuerdo de paz que él firmó con las Farc y cuya copia está depositada en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Para entender la carta del expresidente Santos es necesario recordar que el excanciller Álvaro Leyva volvió a los esquivos reflectores hace unos días cuando esgrimió la tesis de que el acuerdo de paz con las Farc permite –y aún más obliga– al presidente Gustavo Petro a citar una asamblea constituyente.

El súbito exministro Leyva asegura que la autorización obligante está en un párrafo de la introducción que dice:

“El gobierno de Colombia y las Farc-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las otras fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo un nuevo marco de convivencia política y social”

El parrafito en ninguna parte dice que el presidente de Colombia esté facultado –mucho menos obligado– a convocar una asamblea constituyente.

Sin embargo, Leyva asegura que –por extensión, analogía o interpretación– sí lo dice y que como el acuerdo de paz fue elevado a declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Petro está obligado a citar una constituyente.

Todo sería otro embeleco interpretativo de Leyva, como cuando dijo que él no tenía que cumplir con el estatuto de contratación, ni la ley de conciliación, porque se podía pegar a la línea primaria que era la Constitución –en cuya elaboración participó– para anular la licitación de los pasaportes que su propia Cancillería abrió y calificó.

En fin, todo se quedaría de ese tamaño, si no fuera porque el presidente Gustavo Petro le compró la teoría y ya ha dicho que efectivamente el acuerdo con las Farc lo obliga a citar la constituyente.

La carta del expresidente Juan Manuel Santos al secretario general de la ONU, que ustedes pueden ver en la página de la W, dice que “algunos funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del Acuerdo un significado que es contrario a suobjeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe”.

Y dice que es mentira que el acuerdo firmado con las Farc faculte caminos extrainstitucionales que permitan burlar lo que establece la Constitución para ser reformada.

En definitiva, en concepto de Santos, la convocatoria de una constituyente debe pasar por obtener una mayoría calificada en el Congreso, ser revisada por la Corte Constitucional, obtener el voto de más de 13 millones de colombianos. Y, según él, ninguna parte del acuerdo que firmó propone o insinúa que el gobierno de Colombia tiene licencia para saltarse la Constitución.

Rodrigo Londoño, quien como comandante de las Farc firmó el acuerdo, me dijo también que el parrafito no dice eso. Que lo demás es una interpretación interesada, aunque no siempre el interés es malo.

El expresidente Juan Manuel Santos habló en exclusiva con El Reporte Coronell del alcance de su carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas.

En la entrevista que nos concedió el presidente Gustavo Petro a Federico Gómez, de Cambio, y a mí, dijo que viajará a la sede de Naciones Unidas para hablar de estos temas con el secretario general y el consejo de seguridad. Así es que esto apenas comienza.