“Qué pena me da que expresidentes se expresen contra un acuerdo nacional”: Petro a Santos

Durante la entrega de la Hacienda Yajaira a la Asociación de Productores Agrícolas en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, en el departamento de Magdalena, el presidente Gustavo Petro lamentó que expresidentes de la República no apoyen un acuerdo nacional que vaya de la mano con la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016, y que incluso hayan calificado su propuesta como absurda.

“Qué pena me da que expresidentes de la República se expresen públicamente contra la idea de un acuerdo nacional, cuando ellos mismos firmaron ese compromiso ante la humanidad. El acuerdo nacional no es ir a un club a tomar whisky o a repartirse los recursos públicos para hacerse más ricos, el acuerdo nacional es entre toda la sociedad colombiana, incluidos esos expresidentes”, dijo.

De esta manera, el presidente Petro invitó a los expresidentes del país a hacer un acuerdo nacional para respetar el Acuerdo de Paz, que fue entregado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como una Declaración Unilateral de Estado y que compromete a Colombia ante el mundo para cumplir lo pactado.

“Los invito a hacer ese Acuerdo Nacional, como el mismo Juan Manuel Santos firmó que lo haría. Yo lo invito a hacerlo, no para hablar conmigo, si quieren no estoy allí, apoyamos, pero ese Acuerdo Nacional no es una simple ‘charlatina’, no es un poema que se olvida, no es un libro que queda en los anaqueles, ese Acuerdo Nacional tiene que tomar la forma de la norma, de la ley, de la norma superior”, agregó.

Asimismo, reiteró que la entrega de ese Acuerdo de Paz al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en las tareas de reforma agraria: transformación del territorio, y verdad completa y judicial para el perdón social, “se nos convierten en tareas básicas, fundamentales, estratégicas, no de un gobierno que se puede pintar de cualquier color, sino de toda la sociedad colombiana y su historia”.

De esta forma, el presidente Petro, una vez más, ligó el Acuerdo Nacional con una constituyente, “una Declaración Unilateral de Estado no es una constituyente, como dicen por ahí, para asustar ingenuos”.

En este sentido, dijo que “una constituyente no debería asustar a ningún ingenuo, porque es el momento más alto de la democracia que puede tener una sociedad, sino que una Declaración Unilateral de Estado es un compromiso que nos obliga a todos, al Ejército, a la Policía, al Gobierno, a los ministerios, al Congreso de la República, a las cortes, a los magistrados y a la sociedad, a cumplir una palabra que empeñó el jefe del Estado ante la humanidad”.

Entre tanto, el presidente cuestionó sobre los temores que existen a que la palabra se vista de Constitución.

“¿Cuál es el miedo? Si es que es la palabra de la paz, si es que es la palabra del amor, si es que es la palabra de la verdad, la palabra de la justicia social. ¿Por qué nos va a dar miedo de que sea una palabra constitucional?, ¿acaso es que solo las palabras sanguinarias, duras del odio, se pueden volver constitución?”, enfatizó.

Paso seguido, dijo, “aquí queremos, lo decidieron, lo decidimos, pasar una era de sangre, pasar esa página definitivamente y empezar una era de la vida en esta misma región, la depresión momposina del Magdalena pobre”.