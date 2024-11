“Hay que ganar cueste lo que cueste”: DT de Racing por final de Sudamericana

El DT del argentino Racing Club, Gustavo Costas, calificó este viernes 22 de noviembre al Cruzeiro de Brasil, su rival el sábado en la final de la Copa Sudamericana 2024, como un cuadro “duro y difícil”, con un técnico de “jerarquía” como Fernando Diniz y se mostró esperanzado en alcanzar el título

“Le pido a la gente que confíe. Esperamos dar lo mejor. Tenemos una enorme fe y confió en este grupo al 1.000%”, expresó Costas en rueda de prensa en Asunción, a 24 horas del choque en el estadio La Nueva Olla y un premio al campeón de 6 millones de dólares.

Conocido por los paraguayos cuando dirigió a Guaraní, Olimpia y Cerro Porteño, Costas dijo sentirse como en su casa.

“Paraguay es como mi casa. Justo Dios me puso una final con Cruzeiro. Era el equipo contra el que quería jugar, y me puso en mi segunda casa. Cierra todo. Ojalá que mis jugadores no se equivoquen mañana”, subrayó el temperamental orientador de la Academia.

Costas calificó como “un rival duro” al conjunto celeste de Belo Horizonte.

“Capaz no tiene tantos jugadores de jerarquía como tiene Corinthians pero tiene un gran técnico (Fernando Diniz). Lo conozco. Lo he enfrentado. Busca tener mucho la pelota y arriesga constantemente. Dejó afuera a Boca (Juniors) y Lanús. Tiene cosas muy interesantes, como también a veces se desproteje atrás cuando ataca. No es un equipo fácil”, explicó.

“Mañana hay que ganar cueste lo que cueste para lograr el sueño. La gente y el grupo lo merecen. Tengo un grupo espectacular, supera a todos los que he tenido”, observó optimista.

Miles de fanáticos del equipo argentino llegaron a Asunción este viernes y las autoridades advirtieron que seguirán arribando el sábado hasta poco antes de la hora del partido, programado para las 17H00 locales (20H00 GMT) en el coliseo futbolístico perteneciente al club Cerro Porteño.