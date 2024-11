Colombia tiene de ficha la paz y eso se le debe a gente como Petro: presidente de Uruguay

Yamandú Orsi, quien se convirtió en el tercer presidente de izquierda en la historia de Uruguay el pasado domingo 24 de noviembre, conversó en exclusiva para La W sobre los retos que asumirá a partir del 1 de marzo de 2025, refiriéndose también a la relación que espera mantener con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Con Lula hay un tema de cercanía histórica, lo conocemos de hace mucho y por Pepe Mujica hemos tenido contacto personal con él; en el caso de Boric, nos sorprendió esa nueva izquierda; con Petro no tengo aún un vínculo, pero reconozco la historia de Colombia y sus procesos”, afirmó.

El presidente electo de Uruguay resaltó en La W la historia de Colombia y los años difíciles que pasó en las épocas del conflicto.

“Hoy tenemos conocimiento de un país que, con mucho sufrimiento, se ha puesto de ficha la paz, eso a mí me reconforta y me hace pensar que América Latina puede encontrar el camino, a tal punto de que es el único continente actual que no tiene guerras”, dijo.

Asimismo, destacó la labor de Gustavo Petro en temas de paz, mencionando que “América Latina, la tan desigual, la que ha sufrido con guerrillas y narcotráfico, hoy podemos decir que no ha tenido conflictos entre países, y ese tipo de cosas ser la debemos a gente como Petro, que cuando ha tenido que opinar fuerte sobre lo que pasa en la región, lo hace”.

Finalmente, afirmó que espera tener contacto con el mandatario colombiano y colaborar, como también lo ha mencionado Pepe Mujica, quien se ha referido en repetidas ocasiones a Colombia y la oportunidad que representa para la región sudamericana.

“Colombia es gigante, esta una oportunidad que tiene América Latina para pacificarnos. Ofrezco mi agradecimiento a todo lo que hace el presidente y el pueblo colombiano en dar vuelta a una página tan complicada”, cerró.

Petro felicitó a Orsi por el triunfo electoral en Uruguay

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado dejó ver su agrado ante los resultados que este domingo dieron como vencedor al representante del partido izquierdista Frente Amplio, un grupo de colectivos del que hace parte el Movimiento de Participación Popular, liderado por el expresidente ‘Pepe’ Mujica.

“Un gran abrazo a Yamandú, nuevo presidente del Uruguay. Ese triunfo refleja la voluntad de unidad y cambio del pueblo latinoamericano”, escribió el mandatario colombiano junto a un video en el que se observa a simpatizantes de Orsi festejando la elección.

