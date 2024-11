¿ELN tuvo que ver con la salida del general Óscar Murillo? Pablo Beltrán respondió en La W

Tras la denuncia de La W, sobre las presiones que habría ejercido el ELN para la salida del general Óscar Murillo, quien fue comandante de la Fuerza de Tarea Titán en Chocó y de la Séptima División en Antioquia, el jefe negociador por el grupo criminal, Pablo Beltrán, respondió a este medio sobre lo ocurrido con la salida de este oficial, quien finalmente que no fue tenido en cuenta para ascender a mayor general del Ejército Nacional.

“Aquí me voy a meter con el expresidente Santos, cuando Santos metió en la OTAN y le dijeron que iban a investigar lo que pasaba en las Fuerzas Militares, la conclusión es que existía una red mafiosa al interior del Ejército Nacional, ese fue el reporte, Santos removió oficiales y cuando llegó Duque los volvió a regresar en sus puestos, ¿qué ha hecho Petro frente a esto?, no lo sé”, dijo.

Agregó que “el general Murillo cuando estuvo en Chocó, ¿que hizo?, el cayó para arriba. De comandante en Chocó lo pusieron de comandante de la Séptima División, cuando se pillaron que estaban haciendo operaciones en Tierralta cayó el general de la Brigada 11, pero a Murillo no lo tocaron (…) en enero, en la mesa de diálogos estuvo el ministro de Defensa, le entregamos los expedientes de todo lo que ha pasado del Chocó, las cuatro rutas de exportación del Clan del Golfo, y eso fue resguardado por las Fuerzas Militares, eso se lo entregamos en la mesa de diálogos al ministro”.

Por último, Pablo Beltrán añadió que “del general Murillo ya dije lo que sabíamos, nosotros no somos los superiores de él, entiendo que los superiores encontraron unos expedientes y procedieron (…) le dije al ministro que en 2018 había habido uno ofensiva del Clan del Golfo y que gracias a ella había establecido cuatro corredores de exportación de cocaína hacia Estados Unidos y que las Fuerzas Militares habían estado haciendo esos corredores. El jefe de esa operación era el general Murillo”.

En exclusiva para La W, el brigadiergeneral Óscar Murillo respondió a las denuncias sobre presiones ejercidas por el ELN para sacarlo del Ejército Nacional, como reveló W Radio.

El excomandante de la Séptima División y de la Fuerza de Tarea Titán se refirió, además, a lo dicho por Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN con el Gobierno Nacional, quien lo acusó de permitir corredores de narcotráfico en Chocó.

“Como colombiano es desconcertante escuchar a Pablo Beltrán, habla cosas que no son. Este año, teniendo en cuenta el proceso de selección de generales, lo que hice fue colocar un derecho de petición a Procuraduría y Fiscalía, a ver si habían investigaciones vigentes, tengo diez, pero por haber denunciado al ELN por injuria y calumnia, específicamente al Frente de Guerra Occidental (…) cuando veo que está en medio mi nombre, la institución y el de mi familia, de soldados, para mí como soldado es complejo”, aseguro.

Sobre los supuestos corredores de movilidad que habría permitido el general en su paso por el Chocó, Murillo añadió que colocaría un derecho de petición, “si tiene las pruebas que las ponga y vamos a la Fiscalía General (…) pueden verificar mi hoja de vida, el ELN lo he combatido toda la vida, si él dice que hay corredores, pues yo le respondo que, desde que llegue a la Titán, incautamos cristalizaderos. Ponga las pruebas contra Murillo, puede que esté en un proceso de paz, pero un general de la República se respeta”.

Según el general, desde 2023 se le informó sobre las intenciones del ELN para presionar su salida del Ejército Nacional.

“No lo pensaba decir, pero a mí se me informó, la cúpula del momento, yo el año pasado iba para un cargo que no es el que tengo actualmente y se me informó que había esa intención, lo hablé con el comandante del momento. Que me investiguen y ojalá me encuentren algo, porque lo único que he hecho es trabajar por Colombia, es perverso que a un general que está haciendo su trabajo lo coloquen en una mesa de negociación”, aseveró.

Finalmente, concluyó con que tiene un informe de inteligencia en donde le avisan sobre una presunta campaña de desprestigio.

