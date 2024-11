Iron Maiden, Simple Plan, Toto, y más: los conciertos de rock que Colombia alojó en 2024

Trece años tuvieron que pasar para que Steve Harris, Dave Murray y compañía regresaran a Colombia. La banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, que había deslumbrado en marzo de 2011 al parque metropolitano Simón Bolívar, volvió a Bogotá el 24 de noviembre de 2024 para sacudir a un ansioso estadio El Campín.

La agrupación pasó por el país en medio de su gira de conciertos ‘The Future Past World Tour’. Minutos antes de comenzar su presentación, antecedida por la banda caleña de metal de 1987 Krönös, Colombia fue confirmado como uno de los destinos a los que Iron Maiden llegará en 2026 en su próximo tour, ‘Run for your lives’.

Con canas que demostraban su trayectoria, Bruce Dickinson hizo vibrar al complejo deportivo capitalino, tanto como Adrian Smith en la guitarra y Nicko McBrain en la batería. Varios éxitos, como ‘Fear of the dark’ o ‘The Trooper’, se sintieron en El Campín, en su interior y en sus congestionados alrededores.

El regreso de Iron Maiden fue una muestra más de la consolidación de Bogotá como una ciudad con diversos nichos que pueden recibir conciertos de la más prestigiosa talla. Además, hace parte de la programación que ocurre en medio de la etapa de preconstrucción de la remodelación del Campín.

Bogotá. Noviembre 24 de 2024. Iron Maiden, la emblemática banda británica de heavy metal, se presentó en Colombia en el marco de su gira 'Future Past World Tour 2024'. (Colprensa - Catalina Olaya)

La reforma del Nemesio Camacho arrancó formalmente el 29 de octubre luego de la firma, por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Concesionario Sencia en su Alianza Público-Privada, del acta de inicio de la operación, el mantenimiento y la administración del estadio en su estado actual.

Desde entonces, se prevé que durante un año se mantenga una fase de preconstrucción en la que el concesionario mantenga la operación del sitio mientras se tramitan las licencias, los permisos y los trámites requeridos para, probablemente desde noviembre, comenzar con la construcción de un nuevo escenario.

El nuevo Complejo Cultural y Deportivo El Campín tendrá un estadio nuevo con capacidad de más de cincuenta mil espectadores, además de techo retráctil y tribunas ampliadas. Asimismo, se contempla construir un auditorio sinfónico para dos mil personas que será sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

La nueva administración del Campín se puso a prueba el primero de noviembre, cuando el músico y cantautor británico sir Paul McCartney se lució con tres horas de un concierto que recogió más de seis décadas de rock de Los Beatles, de Wings y de su carrera en solitario, ante más de treinta mil personas.

Bogotá. Noviembre 1 de 2024. El cantante británico y exintegrante de la banda 'The Beatles' Paul McCartney se presenta por segunda vez en el Estadio Nemecio Camacho El Campín. (Colprensa - Lina Gasca)

Mezclando el español y el inglés, McCartney se presentó ante un público que lo acompañó en coros, como él solicitaba, y que disfrutó las notas de Brian Ray, Rusty Anderson, Abe Laboriel Jr. y Paul Wickens, el grupo que acompañó al legendario octogenario en un viaje anhelado por la capital colombiana.

Diecisiete días después del exBeatle, a pocos metros del Campín, el Movistar Arena ofreció su escenario para que la avalancha de rock internacional admitido por Colombia siguiera creciendo, con Toto, la banda estadounidense nacida en Los Ángeles en 1977, autora de temas memorables como ‘Africa’.

Noviembre quedaba marcado como uno de los meses más privilegiados para quienes se desviven por el rock y el metal. La también norteamericana Slipknot, líder en el metal alternativo desde 1995, llevó la gira de su vigésimo quinto aniversario al Movistar Arena en dos fechas, de las que una tuvo sold-out.

The Smashing Pumpkins también causó un sismo en el Movistar Arena. Su turno fue el 14 de noviembre, tres días después de que Linkin Park, revitalizada con la estadounidense Emily Armstrong, llenó al Coliseo MedPlus en medio de su gira de reencuentro, ‘From Zero World Tour’. En 2025 el grupo volverá.

Rock al Parque, hogar del rock en español

El segundo semestre del año fue, una vez más, el epicentro del tradicional y rebosante festival anual de rock en español Rock al Parque. Bogotá hospedó, del 9 al 11 de septiembre, a 58 bandas. Las fallas en la logística de transporte provocaron protestas en Transmilenio, y la financiación sirvió para crear nuevas discusiones entre el Distrito y el presidente Gustavo Petro.

María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la entidad encargada del evento, aseguró que el festival logró reunir más de 160.000 asistentes en sus dos primeros días. El secretario general del Distrito, Miguel Silva, mencionó que más de cien mil espectadores estuvieron en el cierre, lo que ofrece una cifra total de más de 260.000 personas que disfrutaron de la convocatoria.

Bogotá. Noviembre 11 de 2024. En el Parque Simón Bolívar se lleva a cabo la tercera fecha del Festival Rock al parque 2024. (Colprensa - Cristian Bayona).

“Hemos contado con más de 757 artistas en escena que hacen parte de 58 agrupaciones”, contó la directora Parias, quien señaló que 38 de los grupos llegaron a Bogotá de países como México, Argentina, Chile, Uruguay, Suecia, Dinamarca y Alemania. “Es una cifra que refleja la relevancia y el impacto del festival, no solo para Bogotá, sino para toda la región”, dijo Parias.

Estas fueron algunas de las principales agrupaciones convocadas:

Afsky , de Dinamarca.

, de Dinamarca. Doctor Krápula , de Bogotá.

, de Bogotá. Kraken , de Medellín.

, de Medellín. La Pestilencia , de Bogotá.

, de Bogotá. Mago de Oz , de España.

, de España. Margaritas podridas , de México.

, de México. Stuck in the Sound, de Francia.

Glory Dayz, porque “nunca fue una etapa”

El 13 de marzo de 2024, desde las cuatro de la tarde, el Movistar Arena retumbó con un festival primerizo con bandas experimentadas: el Glory Dayz, un homenaje al punk, el emo, el rock, los guturales, el pogo y a los Converse. El evento principal, pasada la noche, fue Simple Plan.

Humo, luces y gritos dieron la bienvenida a la agrupación de Montreal, Canadá, nacida en 1999. ‘I’m Just a Kid’, ‘What’s New, Scooby Doo?’, ‘Jet Lag’ (junto a Air Yel), ‘This Song Saved My Life’ y muchas más se mezclaron con la sorpresa de Pierre Bouvier: “I can’t believe it’s been twelve years!”, exclamó emocionado.

Bogotá. Marzo 13 de 2024. Presentación de la banda Simple Plan en el festival Glory Dayz en el Movistar arena. (Colprensa - Mariano Vimos)

En el público había personas que fueron menores de edad en 2012, cuando los intérpretes de ‘Welcome to My Life’ se presentaron en el entonces Downtown Majestic, hoy Auditorio Mayor de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Bouvier espera que no pasen otros doce años antes de volver.

Simple Plan cerró una tarde y noche colmada de nostalgia. La banda bogotana Lutter fue la primera en presentarse, y fue seguida por Todo niño paga, también capitalina. El line-up siguió con la británica Asking Alexandria, liderada por Danny Worsnop, y las estadounidenses All Time Low y The Used.