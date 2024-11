Doctor Krápula protestó en Rock al Parque contra ‘+57′ y envió un mensaje a sus autores

No se detiene la oleada de críticas que enfrentan los cantantes colombianos Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Blessd, DFZM y Feid, así como la artista también colombiana Karol G, por cuenta de la canción ‘+57′, lanzada el 7 de noviembre de la mano del productor Daniel Echavarría, conocido como Ovy on the Drums.

Tras varios días de reparos —que no solo se hicieron presentes en redes sociales, sino en revistas especializadas en entretenimiento, como Rolling Stone—, los comentarios luego arribaron de parte de colegas musicales. La banda bogotana Doctor Krápula, vigente en el mundo del rock desde 1998, hizo notar sus objeciones.

En medio de su presentación en la edición de 2024 del festival Rock al Parque, Doctor Krápula proyectó un mensaje en el que se leía en la pantalla gigante de la tarima “+ amor, -57″, haciendo alusión a su rechazo al tema urbano frente al que incluso Karol G ya tuvo que pronunciarse.

Mario Muñoz, vocalista de la banda, dijo ante el público que su show estaba pensado para ser “épico y divertido”, pero que había “muchas cosas que decir”. Muñoz, en medio de las guitarras de la agrupación y los vitoreos de los asistentes al parque Simón Bolívar, se dirigió a ‘+57′ y a sus intérpretes.

El subcantante de Doctor Krapula, hace un llamado a Karol G, Blessd, Ryan Castro, Maluma, J Balvin, Feid y DFZM por la colaboración +57. Esto ocurrió esta noche durante el show de la banda en Rock al Parque.

“Si nosotros queremos dejar de ser vistos como el país del narcotráfico y el putero del mundo, pues no podemos estar haciendo canciones que hagan apología al narcotráfico y mucho menos a la pedofilia. Porque nos oponemos. La niñez es sagrada, gente”, afirmó el cantante, acostumbrado a expresarse políticamente.

Muñoz aprovechó la oportunidad para hacer “un llamado” a “los artistas de Colombia” para que “cambiemos realmente la historia y la visión que tiene el mundo de este país”, con el fin de que “nos vean como un país de vida, de construcción y de arte”. “Si saben cómo somos, para qué nos invitan”, remachó.

“Me hago responsable”

La ‘pulla’ de Doctor Krápula llegó varias horas después de que Karol G, la encargada de juntar a los demás artistas colombianos para publicar el tema musical, se pronunció a través de su cuenta de Instagram con un comunicado en el que asegura disculparse por los mensajes que ha dejado ‘+57′.

Un verso de la canción ha sido hasta ahora el mayor detonante de los reproches: “Una mamacita desde los fourteen”. Al reproducirla se escucha que Feid y Maluma son quienes dicen la frase textualmente, pero en los créditos de la composición se aprecia que todos los participantes fueron parte de la escritura.

El segmento hace referencia a los catorce años de edad. Sin embargo, para Carolina Giraldo, “ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva”. Con esa anotación, Karol G mencionó: “escucho, me hago responsable”.

“Me doy cuenta de que todavía tengo mucho de aprender”, subrayó la medellinense, quien, de todos modos, aseguró sentir “mucha frustración por la desinformación que se ha dado” y porque la letra de la canción “se sacó de contexto”. “Me disculpo de corazón”, concluyó la ganadora del Grammy.