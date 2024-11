Piden intervención urgente en la vía Pereira - La Virginia por riesgo de colapso

La vía Pereira - La Virginia, una de las principales arterias viales que conecta la capital risaraldense con el occidente del departamento y el Chocó, está en riesgo de colapsar debido a una falla que afecta la estabilidad de la calzada.

Esta situación ha generado alarma en la región, debido a que, de no ser atendida a tiempo, podría dejar incomunicada a Pereira con el resto de Risaralda, lo que tendría serias implicaciones para el transporte y la economía local.

Según Julio César Gómez, director de la Carder, el deslizamiento progresivo del talud ha aumentado por las intensas lluvias de las últimas semanas, lo que ha provocado fracturas en el terreno que sostiene la vía.

“El desconfinamiento de este talud ha venido afectando la estructura de la carretera, y el riesgo de pérdida de la banca es inminente. Si no se toman medidas a tiempo, podríamos enfrentar un colapso que dejaría a Pereira completamente incomunicada con La Virginia y otras regiones cercanas”, explicó.

Además del peligro que representa para la infraestructura vial, el cierre de esta importante vía afectaría a más de 30.000 habitantes de La Virginia, que dependen de este acceso para su vida cotidiana.

Muchos de ellos se desplazan a Pereira a diario para trabajar, estudiar o atender citas médicas, lo que incrementaría la urgencia de una solución pronta.

Actualmente, la vía es monitoreada de cerca por las autoridades ambientales, y se espera que en los próximos días se definan las acciones necesarias para prevenir un desastre mayor.